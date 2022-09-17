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Selahattin Demirtaş'tan 'cumhurbaşkanı adayı' mektubu! Dikkat çeken ifadeler: 'Ortak aday olmaktan onur duyarım'

17.09.2022 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'HDP'ye bakanlık' tartışmalarının yankıları sürerken HDP'den hem konuyla ilgili hem de muhalefetin cumhurbaşkanı adayı hakkında açıklamalar geliyor. 'Bakanlık' tartışmasına ilişkin "Kimin oylarıyla kazanmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum" diyen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeni mektubuyla ise cumhurbaşkanı adayına ilişkin ölçütlerini açıkladı. "Ortak aday olmaktan onur duyacağını" dile getiren Demirtaş, “malum” nedenlerle şimdilik, bu seçimde ortak aday ben değilim" dedi.

Selahattin Demirtaş'tan 'cumhurbaşkanı adayı' mektubu! Dikkat çeken ifadeler: 'Ortak aday olmaktan onur duyarım'

Siyaset gündeminde son dönemde en çok tartışılan konulardan biri 'altılı masa'nın cumhurbaşkanı adayı olarak kimi çıkaracağı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem kendisi hem de partisinden adaylık çıkışları gelmeye devam ederken HDP, adayla ilgili görüşlerini Demirtaş'ın mektubuyla açıkladı. Mektubunda "Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır" ifadelerine yer veren Demirtaş, "Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum" dedi.

Tartışmalara Selahattin Demirtaş da dahil oldu! 'HDP'ye bakanlık' konusunda dikkat çeken mesaj: &quot;Kimin oylarıyla kazanmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum&quot;Tartışmalara Selahattin Demirtaş da dahil oldu! 'HDP'ye bakanlık' konusunda dikkat çeken mesaj: "Kimin oylarıyla kazanmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum"

"SİNİRLERİ SAĞLAM BİRİ OLMALI"

Demirtaş, Fox TV'de yayımlanan Orta Sayfa programında yolladığı "cumhurbaşkanı adayı" ile ilgili mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Takdir edersiniz ki muhalefetten kimin cumhurbaşkanı olabileceğine dair benim bir isim telaffuz etmem doğru olmaz. Ancak benim de temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır.
Bunun içinde adayın, bunca kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta ve demokratik anlayışta olması gerekir. Daha adayken bile herkesin Cumhurbaşkanı olabileceğini gösterecek yetkinliğe, birikime sahip olması da önemlidir. Ayrıca nasıl bir kadroyla, hangi somut projelerle sorunları çözeceklerini sade bir şekilde halka anlatabilecek; rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır.

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"GEÇEN YÜZ YILIN HATALARINDAN DERSLER ÇIKARABİLMELİ"

Eğer Cumhuriyetin ikinci yüz yılını gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırıp birlikte içinde yolumuza devam edeceksek ortak aday kolektif çalışmaya, ortak akla önem vermeli, geçiş sürecini başarıyla yönetebilecek deneyime sahip olmalıdır. Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır.
Kadınların eşitliği, emekçilerin alın teri, çevre hakları, özgürlükçü laiklik gibi konularda duyarlı ve bilinçli olmalı; kimlik, inanç ve dil hakları gibi kolektif haklar konusunda demokratik çözüm perspektifi sunabilmelidir.

"SON YİRMİ YILIN DEĞİL, SON YÜZ YILIN BÜTÜN YARALARINI SARABİLMELİ"

İkinci yüz yıla girerken ezberletilmiş resmi kalıpları, şablonları yıkma cesaretini göstererek Cumhuriyeti bu defa alttan, tabandan halkla birlikte inşa etme anlayışına sahip ve buna açık olmalıdır. Son yirmi yılın değil, son yüz yılın bütün yaralarını sarabilecek somut bir programla toplumun karşısına çıkmalı ve inandırıcı olmalıdır.

"ORTAK ADAY OLMAKTAN ONUR DUYARIM"

Bağlama da çalabilmeli desem kim olduğunu kesin anlarsınız.

Tabii ki şaka bir yana, ortak aday olmaktan onur duyarım ancak “malum” nedenlerle şimdilik, bu seçimde ortak aday ben değilim.

Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz.
Fox TV izleyicilerine ve tüm halkımıza yürek dolusu selam, sevgilerimizle."

16 Eylül 2022

Edirne

Selahattin Demirtaş"

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