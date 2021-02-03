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  4. Selahattin Demirtaş’ın 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

Selahattin Demirtaş’ın 8 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi

03.02.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na karşı ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni alenen aşağılama’ suçundan 8 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na karşı ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Türkiye Cumhuriyet Hükümeti’ni alenen aşağılama’ suçlarından 3 yıl 2 aydan 8 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na karşı ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni alenen aşağılama’ suçundan 8 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na karşı ‘kamu görevlisine hakaret’ ve ‘Türkiye Cumhuriyet Hükümeti’ni alenen aşağılama’ suçlarından 3 yıl 2 aydan 8 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 47’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş Edirne Cezaevi’nden SEGBİS ile bağlanırken, avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşmada HDP’li bazı milletvekilleri de izleyici olarak yer aldı.
Demirtaş’ın savunmasını tamamlamasının ardından beyanda bulunan avukatları, dosyanın yetkisizlik kararı ile Diyarbakır’a gönderilmesini ve TBMM’de farklı tarihlerde grup toplantılarında yaptığı konuşmaların çözümlenmesini talep etti. Öte yandan avukatlar, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin Anayasa’ya aykırılık talebinde bulundu. Mahkeme, yetkisizlik talebine yönelik daha önce ret kararı verildiğini belirterek, aynı talebe ilişkin yeniden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yönelik ‘hakaret’ suçuna ilişkin Bakırköy 7’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava ile birleştirilmesi talebinin reddine karar veren mahkeme, Demirtaş’ın TBMM’de çeşitli tarihlerde yapmış olduğu 9 ayrı grup konuşmasının CD ortamında getirilmesini ve çözümünün yapılmasını talep etti. Mahkeme, AİHM Büyük Dairesi’nin kararına ilişkin Anayasa’ya aykırılık iddiasının gelecek celse karara bağlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

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