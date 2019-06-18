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Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 16:55 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın terör suçlarından yargılanmasına devam edildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Selahattin Demirtaş, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Batman'da bir mitingde yaptığı konuşma sonrası "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırlanan ve iddianame ile birleştirilen 24 No'lu fezleke hakkında savunma yaptı.

Fezlekeye konu konuşmayı "çözüm sürecinde" yaptığını, bu süreçte Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu savcılar tarafından hedefe konulduğunu ileri süren Demirtaş, "Tutuklanmama sebep olan fezlekelerin 12 tanesi bizatihi FETÖ nedeniyle tutuklu savcılar tarafından hazırlanmıştır." diye konuştu.

Konuşmalarını siyasi kimliği sebebiyle yaptığını ve terör kapsamında bir faaliyetinin olmadığını savunan Selahattin Demirtaş, "Tek bir terör propagandası içeriği yoktur cümlelerimde." dedi.

Fezlekeye ilişkin Demirtaş'ın avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından, yarın devam edilmek üzere duruşmaya ara verildi.

- İstenen cezalar

Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi, Selahattin Demirtaş'ın dava dosyasının güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Hazırlanan iddianamede, Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ile "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi HDP Selahattin Demirtaş terör

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