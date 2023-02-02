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  4. Şelaledeki kayalıklarda sıkıştı! 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi

Şelaledeki kayalıklarda sıkıştı! 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi

02.02.2023 21:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan bir kişi, bölgede gezen gençler tarafından, şelale yanındaki kayalıkların arasında sıkışmış halde bulundu. 2 gündür sıkıştığı yerden çıkamayan kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Şelaledeki kayalıklarda sıkıştı! 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi

2 gün önce Atalan beldesi Cumalar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf C.'nin (42) bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

BÖLGEDE GEZEN GENÇLER FARK ETTİ

Aramaların devam ettiği esnada Çerçioğlu köyü yeşil mevkisinde bulunan şelale bölgesinde gezmeye giden gençler, sıkışan kişiyi fark ederek durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden 1 saatlik uğraşın ardından çıkarılan Yusuf C. olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Osmaniye Düziçi

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