Şelaledeki kayalıklarda sıkıştı! 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi

2 gün önce Atalan beldesi Cumalar Mahallesi'ndeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf C.'nin (42) bulunması için jandarma ekiplerince çalışma başlatılmıştı.

BÖLGEDE GEZEN GENÇLER FARK ETTİ

Aramaların devam ettiği esnada Çerçioğlu köyü yeşil mevkisinde bulunan şelale bölgesinde gezmeye giden gençler, sıkışan kişiyi fark ederek durumu 112 ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ve çevredeki vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden 1 saatlik uğraşın ardından çıkarılan Yusuf C. olay yerinde hazır bekletilen ambulansla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

