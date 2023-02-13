HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selçuk Bayraktar duyurdu! Kahramanmaraş'ta iki bin kişilik konteyner kentin yapımına başlandı

Selçuk Bayraktar duyurdu! Kahramanmaraş'ta iki bin kişilik konteyner kentin yapımına başlandı

13.02.2023 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kahramanmaraş'ta vatandaşların acil barınma ihtiyacını gidermesi amacıyla iki bin kişinin barınacağı 520 konteynerin 1,5 ay sonra tamamlanacağını söyledi.

Selçuk Bayraktar duyurdu! Kahramanmaraş'ta iki bin kişilik konteyner kentin yapımına başlandı

Selçuk Bayraktar, beraberindeki yaklaşık 30 kişilik ekiple konteynerlerin yerleştirileceği Hanefi Mahçicek Stadyumu alanında inceleme yaptı. Bayraktar, AA muhabirine, depremin ardından çalışmalara başladıklarını ve yardımları hazırladıklarını belirtti.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise şifa dileyen Bayraktar, vatandaşların enkaz altından kurtarılmasını sağlayan "isimsiz kahramanlara" teşekkür etti.

Alanda çalışmaların sürdüğünü anlatan Bayraktar, "Acil barınma ihtiyacını gidermek üzere 520 konteynerden oluşan ve 2 bin kişiyi barındırabilecek bir konteyner kent kuruluyor. AFAD'ın gösterdiği bu bölgeye altyapı çalışması diğer yandan da konteynerlerin üretimi ve tedariki yürütüldü. Biz Baykar olarak her şeyi üstlendik. Bölgedeki kurumlarla irtibata geçip hemen altyapı başladı. 1,5 aya kadar inşallah yerleşim sağlanacak." diye konuştu.

Depremde kentte binden fazla konutun yıkıldığını dile getiren Bayraktar, insanların ilk etapta barınma ihtiyacının olduğuna işaret etti.

En kalıcı çözümler için çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Bayraktar, "Baykar olarak 1000 konutu bağışlayacağımızı söyledik. Nereye denirse, sadece afetzedelere bağışlayacağız. Kalıcı barınmaya yönelik böyle bir kampanya başlattık AFAD koordinasyonunda. Kalıcı bir seferberlikle ancak altından kalkılabilecek bir durum. Bunun yanında medeniyetimiz de inancımız da bunu bize öğretiyor. Sahip olduğumuzu zannettiğimiz her şey geçici bir süre için emanet ve imtihan vesilesidir. Herkes yıldırım gibi yetişti." dedi.

Bayraktar, "Konut Seferberliği" adını verdikleri kampanyaya tüm kurumların ve vatandaşların katılması davetinde bulundu.

AA-20230213-30293019-30293017-BAYKAR_KAHRAMANMARASTA_2_BIN_KISILIK_KONTEYNER_KENTIN_YAPIMINA_BASLADI

30 BAYRAKTAR TB2 VE 9 AKINCI, 1130 SAAT GÖREV YAPTI

Baykar'ın depremin yaşanmasının ardından hemen faaliyetlere başladığını, imkanlar doğrultusunda ve AFAD koordinesinde çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Bayraktar, insansız hava araçlarının da depremde önemli görevler üstlendiğini anlattı.

Bayraktar, "İnsansız hava araçlarımız biliyorsunuz ki sürekli görev yapıyorlar. İlk günün meteorolojik durumu Bayraktar Akıncı'nın uçmasına elverişli olacak şekildeydi ancak yoğun bir hava muhalefeti vardı. Birçok bölgeden görüntü alamadı ama sürekli uçtular. Bölgede 30 Bayraktar TB2 ve 9 Akıncı 1130 saat görev yaptı." şeklinde konuştu.

'BAYRAKTAR TB2 İLK DEFA AFETTE HARİTALANDIRMADA GÖREV ALDI'

Bayraktar, insansız hava araçlarının çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, "Bayraktar TB2 ilk defa afette haritalandırmada görev aldı. Normalde bu görevleri yapıyor. Bu insansız hava araçları tabii koordinasyon ve acil durum tespiti için kullanılan vasıtalar. İlk gün 47 tırımızı yola çıkardık gönüllülerimizle birlikte. Şu anda toplam 400 gönüllümüz var. İlk günden itibaren seferberler. Tırlarla beraber ekipler dağıtım gerçekleştirdi. Bu yardımların uzak ve ücra köşelere yetiştirilmesi de önemli." dedi.

Canan Bayraktar Toplum Sağlığı Vakfının da bölgede faaliyette bulunduğunu belirten Bayraktar, 10 psikoloğun sahada, 125 psikolog ve psikiyatrın ise online olarak depremzedelere destek verdiğini söyledi.

Bayraktar, Baykar'da görev yapan 1045 personel, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve kendisinin afetzedeler için kan bağışı yaptığını da sözlerine ekledi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daha iki yıllıktı: Yerle bir oldu! Dehşet anları kameradaDaha iki yıllıktı: Yerle bir oldu! Dehşet anları kamerada
Kurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Deniz kumu kullanılmışKurtarma ekibi acı gerçeği tespit etti! Deniz kumu kullanılmış
'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...'Bu harita bize söylüyor' Uzman isim tek tek açıkladı...
Anahtar Kelimeler:
deprem Selçuk Bayraktar

En Çok Okunan Haberler

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

8. günde mucize kurtuluşlar art arda geldi! 178. saatte kurtarıldılar

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Fırsatçılık yapan tesisin cezası kesildi: 1.8 milyon TL...

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

Flaş hamle! ''Ölüm var'' dedi, futbolu bıraktı!

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

'Neyin talimatını bekleyeceğim?' Dikkat çeken çıkış

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

Tartışmada son perde! "O tweet'ten sonra olay patladı"

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

Hayat kurtaran sistem İstanbul’daki o hastanede de var! Maliyeti...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.