Selçuk Bayraktar'la görüştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu anlattı! "Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm"

Adı sık sık Türk yapımı SİHA ve İHA'larla anılan Baykar'ın Teknoloji Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun görüşmesinde yaşananları Kılıçdaroğlu anlattı. İlk kez bu yıl TEKNOFEST'e gitmesiyle gündem olan Kılıçdaroğlu'nun Bayraktar ile görüşmesinden ayrıntılar da dikkat çekti.

"ELİMİZDEN GELEN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERİRİZ"

Kılıçdaroğlu, Bursa'daki bir davet salonunda düzenlenen "Bursa Sanayiciler ve İş Dünyası Buluşması" etkinliğinde konuşma gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasında Türkiye'de önemli işler başaran iş insanlarının olduğunu dile getirirken, Selçuk Bayraktar ile görüşmesini şu sözlerle anlattı:

"Ben SİHA'ları yapan, şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan iş insanıyla da görüştüm ama daha evlenmeden önce görüştüm. İkitelli'deki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. O zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı. 'Engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösteririz' dedim. Çünkü bilime değer verip bilimden yola çıkarak bir şeyler yapmak dünyayı değiştirmek demektir."

Basına kapalı devam eden toplantıya, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin Bursa il başkanları ile çok sayıda iş insanı katıldı.

(AA)

