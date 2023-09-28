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Selçuk Bayraktar siyasete girecek mi? Dikkat çeken ifadeler: 'Her türlü mücadeleyi yaparız'

28.09.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete atılacağı yönündeki iddialara açıklık getirdi. "Gönüllere girdiysek siyasete girmemize gerek yok" diyen Bayraktar, "Birileri garip garip bahanelerle, harici ajandalarla bu işlerin önüne takoz koyacaksa her türlü mücadeleyi yaparız" mesajını verdi.

Selçuk Bayraktar siyasete girecek mi? Dikkat çeken ifadeler: 'Her türlü mücadeleyi yaparız'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldığı canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi. Siyasete atılacağı yönündeki iddialara da yanıt veren Bayraktar mücadele bunu gerektirse çekinmeyeceğini ifade ederek "Biz toplumla beraber Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek için bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.

SİYASETE GİRECEK Mİ?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseti bıraktıktan sonra Selçuk Bayraktar yerini alacak' iddiasına ilişkin konuşan Bayraktar, "Daha önce 'Mücadele bunu gerektirse bundan çekinmem' dedim. Biz toplumla beraber Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmek için bir mücadele veriyoruz. Gönüllere girdiysek siyasete girmemize gerek yok. Birileri garip garip bahanelerle, harici ajandalarla bu işlerin önüne takoz koyacaksa her türlü mücadeleyi yaparız. Farazi şeyler üzerinden konuşmaya gerek yok. Şuan benim önümde buradaki çocuklarla yapacağım çok şey var. Onlar bana 'Ağabey' diyor, ben de onlara kardeşim diyorum. Ben bu işleri yaparken iç huzurum çok fazla. İç huzurunuz bu kadar varsa neden kulvar değiştirirsiniz ki?" dedi.

"BANA OY VERİR MİSİNİZ?"

Bu açıklamasının ardından Bayraktar sunucuya "Siyasete girersem, bana oy verir misiniz?" sorusunu yöneltti. Sunucu bu soruya "Veririm" yanıtını verince Bayraktar, "Hadi bakalım inşallah" diye karşılık verdi.

İLK SES SEZGİN TANRIKULU'NDAN GELDİ

Açıklamasının devamında Bayraktar şunları aktardı:

"Biz SİHA'lar ilk kullandığımızda ilk ses Meclis'ten, Sezgin Tanrıkulu'ndan geldi. Biz sesin neden oradan geldiğini biliyoruz. Zihniyetin ne olduğunu biliyoruz. Not ediyoruz biz de. Biz tam bağımsız ve müreffeh olacağız. Bu işleri yok edeceklerini ortaya koyuyorlar. Devrim otomobilini yok edenler de 'Biz bu ülkenin geleceğini karartıyoruz' demediler. Başka bir şey söylediler. Biz bu projeleri kökleştirmeye çalışıyoruz."

F-35'LERİN İPTALİ

ABD'nin Türkiye'ye F-35 vermekten vazgeçmesi hakkında Bayraktar "Milli olarak geliştireceğiniz en basit platform, dışarıdan tedarik edeceğiniz en ileri platformdan bile çok daha iyidir. Hele ki bu 5’inci nesil savaş uçağıysa… İnsansız savaş uçaklarında liderliğe oynamak çok daha önemli. BAYRAKTAR TB2 dünyada en fazla tankı imha etmiş uçak. Bir insansız hava aracı hem de ufak… Asla bu sonucu beklemeyeceğiniz bir araç. Bu sonucu hangi uçakta beklersiniz? Gelişmiş bir savaş uçağından beklersiniz değil mi? Peki, neyi kullandı burada? Paradigma dönüşümünün ve yeni nesil teknolojilerinin asimetrik avantajını kullandı. Mevcut bir yarışta yetişmeye çalışacağımıza yeni bir kulvar oluşturalım ve orada lider olalım. Biz de onu yaptık ve dünyada lider olduk. Şu an BAYKAR BAYRAKTAR TB2 en yakın rakibinden 5 kat daha fazla bilinir durumda… En fazla ülkeye ihraç edilmiş SİHA platformu" diye konuştu.


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Selçuk Bayraktar

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