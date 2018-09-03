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Selçuk Kozağaçlı ve 16 avukat açlık grevine başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 07:50 | Son Güncelleme

SEGBİS’le savunmak istemeyen Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 17 tutuklu avukatın duruşmaya katılma isteği yol mesafesi, güvenlik, araç ve kadro durumu gibi gerekçelerle reddedildi. Tutuklu avukatların ise bu karara karşı bugünden itibaren açlık grevine başlama kararı aldıkları ve eylemlerini duruşma gününe kadar sürdürecekleri öğrenildi.

Selçuk Kozağaçlı ve 16 avukat açlık grevine başlıyor

Halkın Hukuk Bürosu ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 17’si tutuklu 20 avukat 363 gün sonra; 10 Eylül Pazartesi günü yargıç karşısına çıkarılacak. İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu avukatların 27 Ağustos 2018 tarihli tutukluluk incelemesinde yeni bir karara imza attı. İnceleme sonucunda avukatların duruşmada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapmak istememeleri ve duruşmada hazır edilmelerine ilişkin talepleri “Yol mesafesi”, “Güvenlik açısından doğabilecek riskler” ve “Araç ve kadro durumu” gerekçeleriyle reddedildi. Ayrıca avukatların tutukluluklarının devamına karar verildi.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre; tutuklu avukatların aileleri çocuklarının duruşmaya getirilmeyecek olmalarına tepki göstererek, “Avukatlar tutuklanır tutuklanmaz farklı illere sürülürken yol mesafesi gözetilmedi. Savunma yapmalarının önüne geçmek için verilen bu karar kabul edilemez” dediler. Tutuklu avukatların ise SEGBİS zorlamasına karşı bugünden itibaren açlık grevine başlama kararı aldıkları ve eylemlerini duruşma gününe kadar sürdürecekleri öğrenildi.

‘ADAM MI ÖLDÜRDÜLER?'

Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Avukat Aytaç Ünsal’ın annesi Avukat Nermin Ünsal, oğlunun ve meslektaşlarının tutuklanmasının hemen ardından İstanbul dışındaki cezaevlerine sevk edildiklerini anımsatarak, “Her birini bir yere sürerken, araç durumu, masraf, aileler dikkate alınmadı. Tutuklu avukatlar adam mı öldürdüler ki güvenlik gerekçesi gibi bir konu öne sürülüyor. Ayrıca Silivri Cezaevi’nde tutuklu olan avukatlar Selçuk Kozağaçlı ve Yaprak Türkmen’in duruşmaya getirilmesi yönünde celp yazılmış. Edirne’de, Tekirdağ’da tutuklu olan avukatlar var. Onlar neden getirilmiyor. Edirne ve Tekirdağ, Silivri’den çok mu uzakta?” diye konuştu.

Halkın Hukuk Bürosu’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: “12 Eylül 2017 günü büroları, evleri basılarak gözaltına alınan, 20 Eylül günü tutuklanan halkın avukatları bir yıl tutuklu kaldıktan sonra hâkim karşısına çıkacaklar. Ama çıkamayacaklar. Neden çıkamayacaklar çünkü mesleki faaliyetlerinden dolayı yargılanan ve cezalandırılmak istenen halkın avukatları duruşmaya çıkarılmak istenmiyor. Duruşmada bulundukları cezaevinden SEGBİS ile duruşma salonuna bağlanmaları isteniyor. Buna sürekli itiraz edilmesine rağmen mahkeme bunu sürekli olarak reddediyor. Reddedilmeye gerekçe olarak ise yol masrafı, yol mesafesi, güvenlik gerekçesi gibi şeyleri bahane olarak sunuyor. Tutuklu avukatlar daha öncede tutuklu yargılandılar ancak duruşmalara getirildiler. Burada yapılmak istenen meslektaşlarımızın duruşmaya çıkarılmak istenmemesidir.”

ÇÖZÜM KOLAY AMA...

Yaşanan durumun çok basit bir çözümü olduğu belirtilen açıklamada, “Avukatlar bulundukları illerden duruşmanın yapılacağı ildeki cezaevlerine getirilebilirler. Duruşma bitene kadar orada kalırlar. Duruşma bittikten sonra ise tahliye edilenler evlerine, edilmeyenler tekrar bulundukları cezaevine geri götürülürler. Mahkemenin kararı hukuki değil. Hukuki olsaydı hepsi duruşmaya getirilirdi. İçi boş bir iddianame var, asılsız iftiralarla onlarca yıl sürecek hapis cezası istemiyle yargılanıyorlar ve hâkim karşısında söz söyleme hakları ellerinden alınıyor” denildi.

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Selçuk Kozağaçlı avukat SEGBİS halkın hukuk bürosu ÇAĞDAŞ Hukukçular Derneği açlık grevi

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