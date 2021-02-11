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Selçuk Tepeli'den Enis Berberoğlu için çok sert sözler: Suç işliyorsun

11.02.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Selçuk Tepeli'den Enis Berberoğlu için çok sert sözler: Suç işliyorsun

Fox Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli dün akşamki yayında ilginç bir çıkış yaparak Enis Berberoğlu'nun tavrını eleştirdi.

FOX Ana Haber’de Selçuk Tepeli, Anayasa Mahkemesinin hakkında “hak ihlali” kararı verdiği Enis Berberoğlu’nu sert sözlerle eleştirdi.

Berberoğlu'nun, AYM’nin kendisi lehine verdiği karara rağmen milletvekilliği koltuğuna gidip oturmamasına sert sözlerle yüklenerek, “Kendisi de bu konuda suç işliyor olabilir şu anda” dedi.

CHP’nin neden bu konu üzerine ciddiyetle düşmediğini de bilmediğini ve anlamadığını aktaran Selçuk Tepeli, “Şu anda siz eğer Meclis’e 5 gün boyunca gitmezseniz karma komisyon sizi Meclis’ten milletvekilliğiniz düşürülmesi için oylama talebinde bulunabilir. CHP’liler bunun farkında mı bilmiyorum. Umurlarında mı onu da bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Tepeli, Berberoğlu ile aynı fikirde olmadığını belirterek dava konusu olan MİT TIR’ları haberini de yapmayacağını sözlerine ekledi.

Tepeli, konuşmasını ise "Durum tuhaftır" diyerek bitirdi.

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