Selde hayatını kaybeden kadın son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle su dolan market deposunda mahsur kalan ve hastanede yaşamını yitiren Elif Urhan (36) son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Nene Hatun Mahallesi Reşat Sokak'taki bir marketin su dolan deposunda boğulma tehlikesi geçiren ve tedavi gördüğü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Urhan için Gebze ilçesi Çoban Mustafa Paşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene katılan AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri Işık ve Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile beraberindekiler, Urhan'ın eşi Barış Urhan'a taziyelerini iletti.

Urhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından Darıca ilçesindeki Nene Hatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bu arada Elif Urhan'ın, Ahmet Asaf isimli 6 aylık bebeğinin olduğu öğrenildi.

Cenaze törenine, Urhan'ın yakınları ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan aynı depoda boğulma tehlikesi geçiren diğer kadının, aynı hastahanedeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

