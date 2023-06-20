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Selde sürüklenen otomobilinin altında kaldı! Sürücü boğulmaktan son anda kurtarıldı

20.06.2023 01:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yoğun yağış nedeniyle otomobiller sürüklendi, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sele kapılan otomobilinden çıkmak için kapısını açan bir sürücü, önce otomobilini dolan sel sularıyla mücadele etti; daha sonra dengesini kaybederek suların yükselttiği otomobilinin altında kaldı. Sürücü çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle kurtarıldı.

Selde sürüklenen otomobilinin altında kaldı! Sürücü boğulmaktan son anda kurtarıldı

Olay saat 18.00 sıralarında Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesi'nde meydana geldi. Sağanak yağışın etkisiyle caddede otomobiller sürüklendi, sürücüler zor anlar yaşadı. Bir otomobil ise sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.

OTOMOBİLİN ALTINDA KALDI

Otomobil, aynı yol üzerinde mahsur kalan başka bir otomobile çarparak durabildi. Otomobilinden çıkmak için kapısını açan sürücü, önce aracına dolan sel sularıyla mücadele etti. Daha sonra inerken dengesini kaybederek suların yükselttiği otomobilinin altında kaldı.

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Çevredeki vatandaşlar otomobilin altında kalan sürücüyü kurtarmak için önce iple bir birilerine tutunarak suların arasına daldı, ipin kopmasıyla başka bir yola başvuran vatandaşlar; sel sularının önüne ağır taşıtları koyarak sürücüyü boğulmaktan kurtardı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin çalışmalarıyla cadde tekrardan trafiğe açıldı.

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'ARACI KALDIRIP ÇIKARDIK'

Boğulma tehlikesi yaşayan sürücüyü kurtaran bir vatandaş, "Çok şiddetli bir yağış geldi. Beyaz araç burada stop etti. Diğer gri araç da ona çarpmamak için yan sokağa girmeye çalıştı ama sele kapıldı, kurtaramadı, beyaz araca çarptı. Sürücü tarafı da kapalı olduğu için öbür taraftan çıkmaya çalıştı. Araca komple su dolmaya başladı. Ayakları kayınca da otomobilinin altına girdi. Başka araçlarla set yaptık. Hatta ilk başta iple kurtarmaya çalıştık olmadı. Seti yaptığımızda suyun akışını hafifletebildik. Daha sonra aracı kaldırıp çıkardık arkadaşı. Kendisini çıkardıktan sonra konuştum durumu iyiydi. Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk ettiler. Diğer beyaz araçtaki arkadaş hiç çıkmadı. Onda bir problem yaşanmadı" dedi. (DHA)

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