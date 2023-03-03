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Selena Gomez'in olay yaratan kaşlarında yaptığı hata neydi? Uzmanı kaş laminasyonu yaptıranları uyardı

03.03.2023 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selena Gomez, son günlerde Bella Hadid, Hailey Bieber ve Kylie Jenner isimleriyle birlikte gündem haline geldi. Yaşanan bazı olayların ardından Selena Gomez'in kaşlarıyla dalga geçen Hailey Bieber ve Kylie Jenner sosyal medya hesaplarında milyonlarca takipçiyi kaybetti. Peki Selena Gomez'in kaşlarında yaptığı temel hata neydi? Kaş uzmanı kaş laminasyonunda yapılan hataları paylaştı.

Selena Gomez'in olay yaratan kaşlarında yaptığı hata neydi? Uzmanı kaş laminasyonu yaptıranları uyardı

Selena Gomez'in Bella Hadid'i Instagram hesabında paylaşmasıyla birlikte başlayan olaylar Kylie Jenner'ın Hailey Bieber'la yaptığı görüntülü konuşmada Selena Gomez'in kaşlarıyla dalga geçmesiyle ateşlenmişti. Bu olay yüzünden TikTok'ta binlerce kişi Kylie Jenner'ın markasına ait olan ürünleri çöpe attığını gösterdi.

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Selena Gomez'in daha önceden paylaştığı kaş laminasyonun ardından kaşlarının yukarıya doğru taralı olduğu görülen fotoğraf tekrardan gündeme geldi. Kaş laminasyonu yaptırmak isteyen kadınların kaşlarının bu görüntüde olmaması için yapılması gerekenler paylaşıldı.

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The Sun'a konuşan ünlü kaş uzmanı Piret Aava, Selena'nın hatasının ciddiyetini anlattı. Prosedürü hiç denememiş veya duymamış olanlar için Aava, aslında oldukça basit olduğunu açıkladı. Uzmana göre, "kaş perma" üç aşamalı bir işlemdir ve tipik olarak yaklaşık 30 dakika süren çeşitli perma merhemlerini içerir.

Aava, en önemli kısmın, altı haftaya kadar sürebilen sonuçları uzatmak için kaşları 24 saat kuru tutan işlem sonrası bakım olduğunu söyledi. Aava kötü bir durumdan en iyi şekilde yararlanmak için bazı tavsiyelerde bulundu.

YUKARIYA DOĞRU TARAMAYIN

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"Onları düz yukarı yerine daha çok yana doğru fırçalayabilirsiniz, çünkü onları laminasyondan çıkarmanın gerçekten bir yolu yok," diye tavsiyede bulundu.

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Ancak bunu yapmak için Aava, kaşlarınızı korumak için fazladan bir adım atmakta ısrar etti."Kaşlarınızda merhem kullanmak önemlidir çünkü sık sık yapılırsa kaşlarınızı çok kırılgan hale getirir." Merhem saç folikülünü yumuşatarak onu istediğiniz gibi hareket ettirebilmenizi sağlar.

Bununla birlikte, merhem ne yazık ki kusursuz bir çözüm değildir. Aava, "Perma sırasında saçın kökü yukarı çıkmaya zorlanırsa, gitmek isteyeceği yer orasıdır, ancak yine de uçları yanlara doğru fırçalayabilirsiniz" dedi.

LAMİNASYONUN ETKİSİ GEÇENE KADAR BU GÖRÜNÜM DEVAM EDİYOR

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Kaş uzmanı Aava, laminasyonun etkisi geçene kadar bu görünümün geri alınamayacağını açıkladı.

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