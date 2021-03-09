HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selim Arda Ermut kimdir, Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünde hangi şirketler var?

Selim Arda Ermut kimdir, Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünde hangi şirketler var?

09.03.2021 16:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Selim Arda Ermut kimdir, Türkiye Varlık Fonu'nun portföyünde hangi şirketler var?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı, yerine Selim Arda Ermut atandı. 41 yaşındaki Salim Arda Ermut, aynı zamanda Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi ve THY'nin üç İcra Kurulu üyesinden biri.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Zafer Dönmez görevden alındı, yerine Selim Arda Ermut atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

TVF; Ağustos 2016'da çıkarılan bir yasa ile kurulmuş, Türkiye'de kamuya ait çok sayıda büyük şirket Şubat 2017'de fona devredilmiş, fon 12 Eylül 2018'de Cumhurbaşkanlığı'na bağlanmıştı.

TVF; 8 farklı sektörden 23 şirket, 2 lisans ve taşınmazlardan oluşan varlık portföyüne sahip. Portföyündeki şirketler; Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, kamu sigorta şirketlerinin birleşmesi sonucu oluşan Türkiye Sigorta ile Türkiye Hayat Emeklilik, Türk Hava Yolları, PTT, İzmir Alsancak Limanı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Botaş, Türkiye Petrolleri, TVF Enerji, TVF Rafineri ve Petrokimya, Turkcell, Türksat, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker, Nakit Karşılığı Şans Oyunları Lisansı, At Yarışı Düzenleme ve Bahis Kabul Etme Lisansı, Eti Maden ve TVF Maden.

İstanbul Finans Merkezi projesine de yatırım yapan TVF'nin portföyünde Türkiye genelinde 46 adet taşınmaz bulunuyor.

TVF son olarak Platform AŞ'ye ortak oldu ve Türkiye'nin cari dengesine katkıda bulunacak enerji yatırımlarını önceliklendirme hedefiyle yeni şirketler kurdu.

30 Ocak'ta, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası sonrası boşalan Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevine Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Erişah Arıcan atanmış, 1 Şubat'ta Fon'un logosu yenilenmişti.

Türkiye Varlık Fonu logosu

Yönetim Kurulu Başkanlığını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı TVF'nin yönetim kurulundaki diğer isimler ise; Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Burak Dağlıoğlu, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ve Fuat Tosyalı.

Salim Arda Ermut kimdir?

Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürlüğü görevine atanan Salim Arda Ermut ise 1980 yılında Karaman'da doğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Kartal İmam Hatip Lisesi'nden sınıf arkadaşı olan Ermut, lisans eğitimini 2004'te Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. 2005 yılında İstanbul'da Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine atandı.

Kariyerine Başbakanlık bünyesinde kurulan Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nda devam eden Salim Arda Ermut, 2007'de Uzman Yardımcısı oldu. Zamanla kurumda önce Daire Başkanlığı görevine, 2015 yılında da Başkanlığa atandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sürecinde Yatırım Ofisi'nin Cumhurbaşkanlığı bünyesinde konumlandırılmasına yönelik çalışmaları yürüttü ve 2018 yılında Ofis Başkanlığına getirildi.

Ermut, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığı görevini Şubat 2020'de yardımcısı Ahmet Burak Dağlıoğlu'na bıraktı.

Eylül 2018'den bu yana Türkiye Devlet Varlık Fonu'nda Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam eden Ermut, bu görevinden Kasım 2020'de ayrılmıştı.

Haziran 2019'da Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Ermut, THY İcra Kurulu'nun da üç üyesinden biri.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Hıdırellez ne zaman? Hıdırellez ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

AK Partili ismin Rasim Öztekin mesajı olay oldu

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Flaş iddia! İstenen başarıyı gösteremeyince...

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

Aylardır ortada yoktu! Çürümüş ayağı bulundu!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Son dakika! Rus Büyükelçi Karlov suikastı davasında karar

Karlov suikastı davasında karar

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?

13 - 14 Mart’ta sokağa çıkma yasağı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Erdoğan'dan Pelin Öztekin'e taziye telefonu

Son dakika! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza: 5 kişi hayatını kaybetti

Hıdırellez ne zaman? 2021 Hıdırellez bayramı tarihi belli oldu

Hıdırellez ne zaman?

Lüks cipten havaya ateş açan maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Maganda çetesi 'Mahşerin 4 Atlısı' yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.