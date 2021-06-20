Selime Katedrali’ne turist akını: Dünyada eşi benzeri yok

Aksaray, Kapadokya bölgesinin başlangıcı olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali, Hasan Dağı, Narlı Göl, Kızıl Kilise gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi oldu. Selime Katedrali de Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor. Bölge, Türkiye’ye deniz tatiline gelen Rus ve Ukraynalı turistlerin ilgisini çekiyor. Kafileler halinde gelen katedrali ve mahzenlerini ilgiyle gezen turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

"DÜNYADA EŞİ BENZERİ YOK"

Ihlara ve Selime Katedrali ziyaretlerinde özellikle Ukranyalı turist sayılarında ciddi bir artış olduğunu söyleyen tur rehberi Mert Pamukçu, “Özellikle Selime Katedrali’ni çok beğeniyorlar. Gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Gelen yabancı misafirlerimiz çok fazla ülke gezmelerine rağmen, Kapadokya bölgesinin muhteşem bir yer olduğunu söylüyorlar. Kapadokya bölgesinin 1985 yılından itibaren UNESCO listesinde olmasından dolayı böyle kaya oluşumlarının dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ve bu açıdan çok farklı bir yer olduğunu düşünüyorlar” dedi.