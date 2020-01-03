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  4. Selimiye Camisi'nde "güzel ezan okuma" yarışması

Selimiye Camisi'nde "güzel ezan okuma" yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Selimiye Camisi'nde "güzel ezan okuma" yarışması

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'nde "güzel ezan okuma" yarışması düzenlendi.

Edirne Müftülüğünce aralık ayında merkez ve ilçelerde düzenlenen güzel ezan okuma kurslarına katılan 60 din görevlisinden seçilen 5 din görevlisi, Mimar Sinan'ın akustik özellikleriyle de dikkat çeken şaheseri Selimiye Camisinde yarıştı.

Cuma namazı öncesinde düzenlenen yarışmaya katılan din görevlileri, müftü vekili Hüseyin Okuş başkanlığındaki jüri tarafından "makamı uygulama", "tavır, eda, seda ve ses", "fonetik, diksiyon ve tecvit" ile "nefes, mimik ve temsil" alanlarında değerlendirmeye tabi tutuldu. Cuma namazı için erkenden gelen cemaat de yarışması izleme fırsatı buldu.

Yarışmada din görevlisi İsmail Güney birinci, Abdullah Ömer Erdoğan ikinci, Faruk Aşçı da üçüncü oldu.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, ezanın İslam dininin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, "Yarışmacı arkadaşlar, Bilal Habeşi'den bugüne kadar korunduğu gibi, ezanın mahiyetini, davetini, çağrısını tekrar kulaklarımızda, gönlümüzde inleterek dinlettiler." dedi.

Dereceye giren din görevlilerine altın hediye edildi.

Yarışma birincisi İsmail Güney, cuma namazında iç ezanı okudu.

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Anahtar Kelimeler:
din görevlisi Edirne İmam

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