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Selimiye Camisi'ndeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 14:17 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi'nin bahçesi dışında kalan duvarlara, sprey boyalarla yazılan ve görüntü kirliliği yaratan yazılar, belediye ekipleri tarafından boyanarak temizlendi.

Selimiye Camisi'ndeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi Selimiye Camisi'nin bahçesi dışında kalan duvarlara, sprey boyalarla yazılan ve görüntü kirliliği yaratan yazılar, belediye ekipleri tarafından boyanarak temizlendi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Burada kendini bilmezler Selimiye Camisi'nin ön tarafında olan alan içerisindeki beton duvarlara yazılar yazmışlar. Bu hoş bir şey değil. Tasvip edilecek bir şey değil" dedi.
Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği, 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilen tarihi Selimiye Camisi'nin bahçe dışında duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sprey boyalar ile yazılan yazılar görüntü kirliliği yarattı. Her yıl 1 milyon kişinin ziyaret ettiği ve kentin en önemli simgesi olan Selimiye Camii'nde görüntü kirliliği yaratan yazılar, turistlerin tepkisine neden oldu. Konunun Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberiyle gündeme getirilmesinin ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, devreye girdi. Gürkan'ın talimatıyla belediye işçileri tarafından sprey boyalarla yazılar beyaza boyanarak kötü görüntüler ortadan kaldırıldı.
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Selimiye Cami'nin kentin mücevheri olduğunu söyledi. Tarihi Selimiye Camisi'nin kendini bilmezler tarafından kirletildiğini belirten Gürkan, "Burada kendini bilmezler Selimiye Camisi'nin ön tarafında olan alan içerisindeki beton duvarlara yazılar yazmışlar. Bu hoş bir şey değil. Tasvip edilecek bir şey değil. Ekiplerimiz sürekli kontrol ediyorlar, basında yer almasının ardından temiz bir şekilde badana yaptırdık. Selimiye'ye yakışır bir hale getirdik. Selimiye, Edirne'nin baş tacı, bizim kentimizin tacı, mücevherimiz. Selimiye'nin her an pırıl pırıl parlamasını istiyoruz. Bazı kendini bilmezlerin, kim olduğunu bilmediğimiz maalesef duvarlara yazılar yazmalar, sprey boyalarla Selimiye'nin etrafını kirletmeleri gerçekten hoş değil. Bizim açımızdan hem üzücü, hem de can sıkıcı ama Edirne Belediyesi olarak biz derhal gerekli tedbirleri alarak düzenlemeleri yaptık" dedi.
Gürkan, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmaması için önlemleri artıracaklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Selimiye Camisi'ndeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldıSelimiye Camisi'ndeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldıSelimiye Camisi'ndeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldıSelimiye Camisi'ndeki görüntü kirliliği ortadan kaldırıldı

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