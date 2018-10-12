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Selimiye'nin gölgesinde "Millet Kıraathanesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 18:22 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Günay Özdemir: - "Burada üniversitedeki hocalarımızın ve öğrencilerimizin işbirliğiyle matematik ve Türkçe kursları düzenlemeyi, konferans veya farklı çalışmaların yapılabileceği çok yönlü bir sosyal eğitim ve kültürel faaliyetin yapıldığı bir merkez olarak düşündük"

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi gölgesindeki Edirne Millet Kıraathanesi açıldı.

Edirne Valiliği himayelerinde, Trakya Üniversitesi (TÜ), Trakya Kalkınma Ajansı ve Edirne Müftülüğü işbirliğinde oluşturulan "Millet Kıraathanesi", düzenlenen törenle açıldı. Selimiye Camisi'nin arkasında yer alan TÜ'nün önceki İlahiyat Fakültesi binası, "Millet Kıraathanesi" olarak düzenlendi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, millet kıraathanesinin çok işlevli bir yapıda kullanılacağını söyledi.

Çok yönlü sosyal, eğitsel ve kültürel işleviyle hizmet verecek millet kıraathanesinin hayırlı olmasını dileyen Vali Özdemir, "Burada üniversitedeki hocalarımızın ve öğrencilerimizin işbirliğiyle matematik ve Türkçe kursları düzenlemeyi, konferans veya farklı çalışmaların yapılabileceği çok yönlü bir sosyal eğitim ve kültürel faaliyetin yapıldığı bir merkez olarak düşündük." dedi.

Vali Özdemir, sadece kütüphane gibi görülmemesi gereken millet kıraathanesinin kamuoyunun beklentisi doğrultusunda şekilleneceğini kaydetti.

- "Okumaya çok ihtiyacımız var"

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne Valisi Günay Özdemir'in öncülüğünde güzel şeyler yapıldığının altını çizdi.

Toplum olarak okumaya çok ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Tabakoğlu, "Okumaya çok ihtiyacımız var. Edirne 50 bin üniversite öğrencisinin olduğu ve okumayı seven bir şehir. Bu nedenle burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise kitap okumanın yanı sıra, isteyenlerin bilgisayar ve kodlama eğitimleri alabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek millet kıraathanesinin açılışı yapıldı. Vali Özdemir ve baraberindekiler millet kıraathanesini ve içerisinde oluşturulan bilgisayar laboratuvarını gezdi.

Hafta içi ve hafta sonu saat 21.00'a kadar açık tutulacak ve çay - kahve ikramlarının ücretsiz olduğu millet kıraathanesinde vatandaşlar, okumak amacıyla kitapları emaneten evlerine de götürebilecekler.

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