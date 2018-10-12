Çok yönlü sosyal, eğitsel ve kültürel işleviyle hizmet verecek millet kıraathanesinin hayırlı olmasını dileyen Vali Özdemir, "Burada üniversitedeki hocalarımızın ve öğrencilerimizin işbirliğiyle matematik ve Türkçe kursları düzenlemeyi, konferans veya farklı çalışmaların yapılabileceği çok yönlü bir sosyal eğitim ve kültürel faaliyetin yapıldığı bir merkez olarak düşündük." dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da Edirne Valisi Günay Özdemir'in öncülüğünde güzel şeyler yapıldığının altını çizdi.

Toplum olarak okumaya çok ihtiyaç bulunduğunun altını çizen Tabakoğlu, "Okumaya çok ihtiyacımız var. Edirne 50 bin üniversite öğrencisinin olduğu ve okumayı seven bir şehir. Bu nedenle burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise kitap okumanın yanı sıra, isteyenlerin bilgisayar ve kodlama eğitimleri alabileceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek millet kıraathanesinin açılışı yapıldı. Vali Özdemir ve baraberindekiler millet kıraathanesini ve içerisinde oluşturulan bilgisayar laboratuvarını gezdi.

Hafta içi ve hafta sonu saat 21.00'a kadar açık tutulacak ve çay - kahve ikramlarının ücretsiz olduğu millet kıraathanesinde vatandaşlar, okumak amacıyla kitapları emaneten evlerine de götürebilecekler.

