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Şemdinli'deki patlamada ölen Çelik, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 19:16 | Son Güncelleme

Şemdinli'deki patlamada ölen Çelik, toprağa verildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden İlhami Çelik'in cenazesi toprağa verildi.

İlçenin Yufkalı köyü yakınlarındaki Zirvin üs bölgesi yolundan geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, Hakkari'deki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Çelik'in ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, ilçeye bağlı Günyazı köyü Yeşilöz mezrasındaki babaevine götürüldü. Ailesi ve yakınları Çelik'in tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi dualarla köy mezarlığında toprağa verildi.

Köydeki evlere ve programın düzenlendiği alana Türk bayrakları asıldı.

Programa, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari patlama Şemdinli terör örgütü pkk

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