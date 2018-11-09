Şemdinli'deki patlamaya yayın yasağı

HAKKARİ (AA) - Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Sulh Ceza Hakimliği, kararında, ilçenin Gelişen bölgesi Süngü Tepe Üs Bölgesi Topçu Bataryası'nda meydana gelen patlama olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Yazılı ve görsel basın ile internet medyasında ilgili bir takım yanlış bilgiler ve görüntülerin yayımlandığı kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumun soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine engel olmaması, toplumun olumsuz etkilenmemesi, olayın vehameti, kamu düzeni ve güvenliği göz önünde bulundurulduğunda 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her tür haber, röportaj, eleştiri, görüntü vb yayınların yapılmasına yayın yasağı getirilmesi talebi, yasaya ve usule uygun olduğundan Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir."