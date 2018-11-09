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Şemdinli'deki patlamaya yayın yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 22:07 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, ilçenin Gelişen bölgesi Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamaya ilişkin yayın yasağı kararı aldı

HAKKARİ (AA) - Şemdinli Sulh Ceza Hakimliği, İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamayla ilgili yayın yasağı kararı verdi.

Sulh Ceza Hakimliği, kararında, ilçenin Gelişen bölgesi Süngü Tepe Üs Bölgesi Topçu Bataryası'nda meydana gelen patlama olayıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği vurgulandı.

Yazılı ve görsel basın ile internet medyasında ilgili bir takım yanlış bilgiler ve görüntülerin yayımlandığı kaydedilen kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bu durumun soruşturmanın sağlıklı yürütülmesine engel olmaması, toplumun olumsuz etkilenmemesi, olayın vehameti, kamu düzeni ve güvenliği göz önünde bulundurulduğunda 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi uyarınca soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her tür haber, röportaj, eleştiri, görüntü vb yayınların yapılmasına yayın yasağı getirilmesi talebi, yasaya ve usule uygun olduğundan Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığının talebinin kabulüne karar vermek gerekmiştir."

- MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kazanın meydana geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verilmişti:

"Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır."

- Vali Akbıyık, yaralı askerleri ziyaret etti

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali İdris Akbıyık, Şemdinli'nin Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Yüksekova ve Hakkari Devlet Hastanelerinde ziyaret etti.

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Hakkari Kaza patlama Şemdinli üs bölgesi

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