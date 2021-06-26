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Sempozyum nedir? İşte sempozyumun özellikleri...

26.06.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Sempozyum nedir?" sorusunun yanıtı internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Sempozyum, çeşitli alanlarda bilgi aktarımı yapılması için düzenlenen etkinliklerden biridir. Bu etkinliklere panel ve münazara da örnek olarak gösterilebilir. Eski Türkçe'de ise "Bilgi Şöleni" diye anılmıştır. İşte sempozyumun özellikleri...

Sempozyum nedir? İşte sempozyumun özellikleri...

Sempozyumun ne olduğu, ne anlama geldiği, ne için yapıldığı ve özelliklerinin neler olduğu araştırılmaya başlandı. Sempozyum bilgiyi iletmek için gerçekleştirilen bir etkinliktir. "Sempozyum nedir?" sorusunun ayrıntılı yanıtı haberimizde yer almaktadır. İşte sempozyumun özellikleri...

SEMPOZYUM NEDİR?

Sempozyum bilgi şöleni olarak bilinir. Ele alınacak konu belirlenir ve geniş çaplı değerlendirmeler yapılır. Böylece tartışma programı oluşturulur.

Sempozyumda tartışan kişiler vardır ve bu kişiler kendi alanında uzmandır. Yani sempozyumda tartışılacak konu hakkında bilirkişiler bir araya gelir ve konuyu tartışır. Öte yandan sempozyumun bilimsel açıdan karşılığı vardır. Sempozyumu diğer tartışma türlerinden ayıran özelliği bulunmaktadır.

Ele alınan bir konunun bilimsel açıdan değerlendirildiği durumlarda o konu akademik tartışma konusu sunulur. Bu açıdan kamuoyu bilgi sahibi olur. Sempozyumu diğer türlerden ayıran özellik budur.

İŞTE SEMPOZYUMUN ÖZELLİKLERİ

Sempozyumda bilimsel meseleler değerlendirilir. Ele alınan konular hakkında farklı görüşler ortaya atılır.

Öte yandan sempozyumda tartışan kişiler kendi alanında uzmandır.Sempozyum sohbet havasında gerçekleştirilir. Sempozyumda bir konuyu tartışırken kullanılan metinlerin bilimsel yazı olması oldukça önemlidir. Sempozyum bir başkan tarafından yönetilir.

Sempozyumun farklı oturumu da vardır. Konuşmacılara 5 ve 20 dakika arasında süre tanınır ve konuyu değerlendiren konuşmacıların kendilerine tanınan süreci aşmaması talep edilir. Sempozyuma başlamadan önce konuşmacılar pratik yaparak bilgilerini pekiştirir. Sempozyumun bitişinin ardından ele alınan konular haber bültenlerine konu olur.

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