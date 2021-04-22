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Semt pazarında karton üzerinde sabahlıyor! "Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, yaşadığım için mutluyum"

22.04.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da semt pazarında uyuyan evsiz kadın, geceyi yere serdiği kartonun üzerinde geçiriyor. Battaniyesiyle sabahlayan 43 yaşındaki H.Ö., yaşadığı sıkıntıya rağmen, 'Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, kimseden beklentim yok. Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum' diyerek yaşadığına şükrediyor.

Semt pazarında karton üzerinde sabahlıyor! "Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, yaşadığım için mutluyum"

Gece 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Kapalı Semt Pazarı’nda bir kadını yerde battaniyeye sarılmış halde gören gazeteciler, kendisine yardım etmek istedi. Soğuk ve yağmurlu gecede gazetecilerden sadece bir bardak sıcak çay isteğinde bulunan evsiz kadının hayata tutunma çabası görenlere duygu dolu anlar yaşattı.

'ALLAH SEVDİĞİ KULUNA ÇEKTİRİRMİŞ'

43 yaşında olduğunu söyleyen çaresiz kadın, ’Allah sevdiği kuluna çektirirmiş. Kimseden bir beklentim yok" dedi.

'ÇOK ŞÜKÜR, BÖYLE YAŞAMAKTAN MUTLUYUM'

Gazetecilerin çay ikram ettiği H.Ö. yardım isteğini de kibarca reddederek, "Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

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İHA

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