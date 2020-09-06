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Semt pazarında maganda kurşunu dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 18:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yorgun maganda mermisi semt pazarında kuruyemiş satan bir vatandaşın sırtına düştü.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yorgun maganda mermisi semt pazarında kuruyemiş satan bir vatandaşın sırtına düştü. Küçük sıyrıkla kurtulan vatandaş, sesi duyunca büyük şaşkınlık yaşadığını söyledi.
Olay, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi’de bulunan semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yorgun maganda kurşunları semt pazarında oğlu ile kuruyemiş satan Saffet Cengiz isimli vatandaşın sırtına isabet etti. Bir anda sırtındaki acıyı hisseden Cengiz’in acı ile oğluna seslendi. Ne olduğunu anlayamayan çevredeki vatandaşlar, Cengiz’in sırtındaki sıyrığı, oturduğu sırada üzerinde açık halde bulunan şemsiyedeki deliği ve yere düşen mermiyi gördü. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Cengiz’in sırtında yorgun mermi nedeni ile bir sıyrık oluştuğu belirlendi. Cengiz’in tedavisi olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde ise pazarda çiçek satan Erol Çavuş isimli bir vatandaşa ait minibüsün camı ve farına da kurşunların isabet ettiği belirlendi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Önce şemsiyeye sonra vatandaşın sırtına isabet etti
Üzerinde bulunan tente nedeni ile kurşunun yavaşlamasıyla canının kurtulduğunu söyleyen Saffet Cengiz “Üstümdeki tenteden bir ses geldi, sırtım yandı. Sonra baktık kurşun isabet etmiş. Ama silah sesi geldi. Sonra oğlum çevreye baktı, kurşunu yerde buldu. Sonra polisi aradık. Ön tarafta bir tane minibüsün camına isabet emiş. Benim durumum iyi. Ambulans geldi, pansuman yaptı” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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