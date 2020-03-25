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  4. Sen ne sevimlisin! Karantinadaki sahibi için marketten alışveriş yaptı

Sen ne sevimlisin! Karantinadaki sahibi için marketten alışveriş yaptı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.03.2020 10:50 | Son Güncelleme

Yüz milyonlarca insan koronavirüs salgını nedeniyle günlerini evde geçiriyor. Meksika'da yaşayan Antonio Munoz ise karantinasının üçüncü gününde. Peki bu beyefendinin ihtiyaçlarını kim karşılıyor dersiniz? Cefakar köpeği Chihuahua!

Sen ne sevimlisin! Karantinadaki sahibi için marketten alışveriş yaptı

Koronavirüs vakaları, ölümleri günden güne artarken tüm dünya evde kalmaya devam ediyor. Dış dünyadan izole olmaya çalışıyoruz ancak temel ihtiyaçlar için evden çıkmak gerekiyor. Meksika'da yaşayan Antonio Munoz ise karantinada üçüncü gününü yaşıyor. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Munoz'a yardımcı olan tek kişi ise köpeği!

Köpeğini markete göndermek isteyen Munoz, bunun için kağıda bir not yazdı: "Merhaba, lütfen köpeğime turuncu paketli cipsten verin, kırmızı olanlardan değil. Kırmızı paketler çok acı!"

not

Muroz, hazırladığı kağıdı 20 dolarla birlikte köpeğinin yakasına iliştirdi. Markete gitmek için hazırlanan köpek, görevi başarıyla yerine getirdi. Bu anları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi ve video çekerek bu minnoş anı ölümsüzleştirdiler. Efsane ve kurtarıcı köpek, sahibine ne kadar sadık olduğunu gösterdi. Unutmayın! Minik dostlarımız her zaman sevilmeyi hak ediyor.


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