HABER

Senegal'deki dang humması salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 23:09 | Son Güncelleme

Tuba kentinde vaka sayısı 54'e çıkarken hastalığı kapan 1 çocuk yaşamını yitirdi

Senegal'in yaklaşık 3 milyon kişinin katılmasının beklendiği "Büyük Magal" kutlamalarının yapılacağı Tuba kentinde, dang humması vakalarında artış görüldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Salgın Önleme Müdürü Dr. Mamadou Ndiaye düzenlediği basın toplantısında, Fatick kentinde ağustos ayı sonunda ortaya çıkan salgında 9 Ekim'den beri yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

Fatick'te görülen 40 vakanın tümünün iyileştiğini ifade eden Ndiaye, salgının geçen ay Tuba'ya sıçradığını hatırlattı.

Tuba bölgesinde bugün itibarıyla, 221 hemorajik vaka tespit edildiğini kaydeden Ndiaye, "Bunlardan 54'ünün dang humması olduğu belirlendi. Virüsü kapan 1 çocuk yaşamını yitirdi." dedi.

Büyük Magal öncesi kentte tüm tedbirlerin alındığını aktaran Ndiaye, dang hummasının öldürme oranının yüksek olmadığını, gerekli tedavilerle hastaların kolayca iyileştiğini söyledi.

Ndiaye, dün yaptığı açıklamada, Tuba kentinde 38 dang humması vakası tespit edildiğini açıklamıştı.

Müridi tarikatının kurucusu ve şeyhi Ahmadou Bamba'nın sürgüne gönderilişinde elde ettiği manevi derecenin kutlandığı Magal için, her yıl hicri takvime göre Sefer ayının 18'inde, aralarında siyasilerin, sanatçıların, farklı ülkelerin diplomatik temsilcilerinin de bulunduğu yaklaşık 3 milyon kişi Tuba'ya akın ediyor.

PARTNERÜnlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle ittiÜnlü şarkıcı o teklifi elinin tersiyle itti
Dolunay, İstanbul semalarını süslediDolunay, İstanbul semalarını süsledi
AB Büyükelçileri Denizli'de AB Büyükelçileri Denizli'de 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dang humması salgın Senegal Tuba kenti

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Nevşin Mengü'den Twitter'ı sallayan 'pipi' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

TSK duyurdu! Bir acı haber daha

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.