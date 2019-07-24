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Şenel Yediyıldız'dan Batı Nil Virüsü uyarısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2019 11:09 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Şenel Yediyıldız: - "Batı Nil Virüsü enfeksiyonu kapsamında özellikle dış ortamda çalışan veya açık hava aktivitelerine katılanlar, sivrisinek saldırısına daha fazla maruz kalacakları için en yüksek bulaşma riski altındalar" - "BNV enfeksiyonundan korunmak için böcek kovucular kullanın, sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysiler ve pantolon giyin"

SİNAN USLU - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu kapsamında özellikle dış ortamda çalışan veya açık hava aktivitelerine katılanların, sivrisinek saldırısına daha fazla maruz kalacakları için en yüksek bulaşma riski altında olduklarını belirtti.

Yediyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl tamamı temmuzda olmak üzere İstanbul Avcılar'da BNV enfeksiyonunu taşıyan 4 vakanın tespit edildiğini, akut hastalık teşhisinin ilk kez 2010'da Manisa'da konulduğunu anımsattı.

BNV enfeksiyonunun, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görüldüğünü ifade eden Yediyıldız, BNV'nin, enfekte sivrisineklerle bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açan bir hastalık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, göçmen kuşların geçiş yollarının üzerinde yer alması, hastalığı taşıyan "Culex" cinsi sivrisinekleri barındırması ve iklim koşullarının virüsün biyolojik döngüsüne izin verecek özellikte olması nedeniyle BNV enfeksiyonu için riskli coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Yediyıldız, Türkiye'de arbovirüslere bağlı enfeksiyonların daha çok hayvanlarda tespit edildiğini kaydetti.

BNV için esas vektörün sivrisinekler olduğunu anlatan Yediyıldız, "BNV'nin yaşam döngüsü sivrisineklerle kuşlar arasında. Kuşlardaki viremi dönemi sivrisineklerin virüsü almasında kritik bir öneme sahip. Virüs kuşlarda yüksek derecede patojenik seyreder ve toplu kuş ölümleri yerel yayılımın sıklıkla en önemli göstergesidir." diye konuştu.

- "Risk altındaki kişilere eğitim verilmeli"

Göçmen kuşlar ve sivrisineklerin, hastalığın dünya çapında yayılmasında etkili olduğunu ifade eden Yediyıldız, şöyle devam etti:

"BNV enfeksiyonunun endemik olduğu bölgelerde, dışarıda çalışan ve sivrisinek sokmasına maruz kalan işçiler, bahçıvanlar ve çiftçiler risk altında sayılabilir. Özellikle dış ortamda çalışan veya açık hava aktivitelerine katılanlar, sivrisinek saldırısına daha fazla maruz kalacakları için en yüksek bulaşma riski altındalar. Bunun dışında BNV taşıyan kuşlara nekropsi yapan veya enfekte kuşların atıklarına maruz kalan laboratuvar çalışanlarına ellerinde kesi varsa virüs bulaşabilir. Risk altındaki kişilere eğitim verilmeli ve şüpheli bir temas saptandığında hastaneye başvurmaları sağlanmalıdır."

Yediyıldız, BNV enfeksiyonunun bilinen bir tedavisi olmadığını, tedavide kullanımı önerilen spesifik bir antiviralin bulunmadığını aktardı.

- "Geceleri korunmak önemli"

BNV enfeksiyonunun tedavisine değinen Yediyıldız, şiddetli vakalarda sıklıkla hastaneye yatışı gerektiren destek tedavisi, intravenöz tedavi, solunum desteği ve sekonder enfeksiyon gelişmesinin önlenmesinin yapılacak temel uygulamalar olduğunu belirtti.

"Culex" cinsi sivrisineklerin, gece beslendiklerinden özellikle geceleri korunmanın önemine dikkati çeken Yediyıldız, şunları kaydetti:

"Dışarı çıktığınızda böcek kovucular kullanın. Sivrisineklerin pek çoğunun en aktif olduğu akşam karanlığında uzun kollu giysiler ve pantolon giyin. Kapı ve pencerelerinize sineklik takın. Kaldığınız yerin çevresindeki sivrisineklerin sayısının azaltılmasına yardım edin. Çiçeklik, oluklar, kovalar, havuz örtüleri, evcil hayvan ve kuşların su ve yemek kaplarının içinde birikmiş suları boşaltın."

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AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız Batı Nil Ateşi TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

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