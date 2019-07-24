Şenel Yediyıldız'dan Batı Nil Virüsü uyarısı

SİNAN USLU - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Batı Nil Virüsü (BNV) enfeksiyonu kapsamında özellikle dış ortamda çalışan veya açık hava aktivitelerine katılanların, sivrisinek saldırısına daha fazla maruz kalacakları için en yüksek bulaşma riski altında olduklarını belirtti.

Yediyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl tamamı temmuzda olmak üzere İstanbul Avcılar'da BNV enfeksiyonunu taşıyan 4 vakanın tespit edildiğini, akut hastalık teşhisinin ilk kez 2010'da Manisa'da konulduğunu anımsattı.

BNV enfeksiyonunun, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görüldüğünü ifade eden Yediyıldız, BNV'nin, enfekte sivrisineklerle bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açan bir hastalık olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, göçmen kuşların geçiş yollarının üzerinde yer alması, hastalığı taşıyan "Culex" cinsi sivrisinekleri barındırması ve iklim koşullarının virüsün biyolojik döngüsüne izin verecek özellikte olması nedeniyle BNV enfeksiyonu için riskli coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Yediyıldız, Türkiye'de arbovirüslere bağlı enfeksiyonların daha çok hayvanlarda tespit edildiğini kaydetti.