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Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için:

22.10.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çoğumuzun ilk sigortalar ile tanıştığı yer Kasko. Çok alışkın olduğumuz için de bazen sigorta poliçemizin içine bakmıyoruz ve yolda oluşan aksilikler sırasında sigortamızın ihtiyacımız olan hizmeti karşılamadığını öğreniyoruz.

Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için:

4 sene önceki Istanbul’da yaşanan dolu olayını hatırlayalım. Hepimiz hazırlıksız yakalanmıştık ve çok sayıda araçta doludan oluşan çökükler vardı. İlk defa böyle bir doğal afet ile karşılaştığımız için de elbette kaskolarımızın kapsamına dahil olup olmadığını kontrol etmemiştik. Bir çok kişi bu durumdan oluşan maddi zarardan madur oldu.

Bir başka çokça duyduğumuz hikaye ise kaza anından sonra aracımızın içindeki özel eşyalarımızın kaybolması, çalınması. Elbette o durumda bunları düşünmeyeceğiz ama sonrasında bir de başımıza bu geldi diye eklememizin de hiç gereği yok.

Siz bunları düşünmek zorunda kalmayın diye Aksigorta’nın Kasko sigortası, sizin için en güvenli yol deneyimini hayal etti. Çarpışmadan hırsızlığa, selden doluya, yolda kalmadan yaralanmaya kadar bir çok riske karşın aracınızı ve içindekileri güvence altına altına alıyor.

Hatta ve hatta kazadan sebep açılacak davalarda yapmak zorunda olduğumuz hukuki savunma ve dava masraflarını bile karşıyor!
Kazalar olabilir ama önlemler hayat kurtarır.

Ayrıntılı incelemek isterseniz tıklayınız!


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Amanda Holden
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