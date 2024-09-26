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  4. 'Seni yazdım' diyerek tehdit edip, polisleri yaraladılar! Sonrasında serbest kaldılar

'Seni yazdım' diyerek tehdit edip, polisleri yaraladılar! Sonrasında serbest kaldılar

26.09.2024 08:48
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26.09.2024 08:48
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Kastamonu'da 2 kişi, mukavemet gösterdikleri polis ekiplerine silah çekti, "Seni yazdım" diyerek tehditler savurdu. Yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif şekilde yaralanırken, gözaltına alınan 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kastamonu'da Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine liman bölgesine gitti.

TEHDİTLER SAVURDU

İhbar yapılan bölgede bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Çıkan arbede sırasında şüphelilerden biri polis ekiplerine silah çekerken, diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti. Daha sonra bölgeye çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

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POLİSLER YARALANDI

T.D. ve M.E.D. gözaltına alınırken, arbede sırasında polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan olay anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Kastamonu
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