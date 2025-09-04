KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Senin aile yaşantın hangi dizideki aileyle benzer?

Her ailenin kendine has bir düzeni, eğlencesi ve kaosu vardır. Kimi ailelerde sürekli bir curcuna dönerken, kimi aileler daha sakindir. Peki senin aile yaşantın hangi dizideki aileye daha çok benziyor? Hadi testi çöz ve öğren! 👇

Senin aile yaşantın hangi dizideki aileyle benzer?

Senin aile yaşantın hangi dizideki aileyle benzer?

1/8

Ailenden en sık duyduğun cümle hangisi?

Ailenden en sık duyduğun cümle hangisi?
"Bu evin kuralları var!"
"Nereye koyduysan oradadır!"
"Akşam geç kalma!"
"Bir kendine bir de yaşıtlarına bak!"
"Ortalığı dağıtma!"
2/8

Yılbaşı, doğum günü gibi özel günler nasıl kutlanır?

Yılbaşı, doğum günü gibi özel günler nasıl kutlanır?
Planlı, programlı, tüm detaylar önceden belli.
Ev şenlik alanına döner, bol bol kahkaha olur.
Herkes bir şeyler getirir, sofrada birleşiriz.
Genelde son dakikada organize olunur.
“Kutlamasak da olur ya.” modunda geçeriz...
3/8

Ailende en baskın karakter kimdir?

Ailende en baskın karakter kimdir?
Tüm kuralları annem koyar!
Şakalarıyla ortamı ele geçiren babam!
Evdeki gürültünün ana kaynağı olan kardeşim!
Her işe karışmak isteyen babaannem. 🙄
Benden başkası olamaz!
4/8

Ailenin hangi sorusu seni daha çok bunaltır?

Ailenin hangi sorusu seni daha çok bunaltır?
"Ne zaman evleneceksin?"
"Okul bu sene bitiyor mu?"
"İş bulamadın mı hala?"
"Akşam kaçta geleceksin?"
"Arkadaşın kim, ben tanıyor muyum?"
5/8

Ailende yemek saatleri nasıldır?

Ailende yemek saatleri nasıldır?
Tam saatinde, herkes masada olmak zorunda.
Sohbet ve kahkaha dolu.
Herkes aynı anda masada olmak zorunda değil.
Bir kişi mutfakta, diğerleri salonda...
Tam bir kaos olur!
6/8

Peki tatil mevsimleri nasıl geçer?

Peki tatil mevsimleri nasıl geçer?
Tüm yaz evde bir aradayız, kabus gibi.
Herkes kendi tatil planını yapar.
Yazlığa gideriz.
Her şey dahil bir tatil hepimize iyi gelir!
Biraz tatil, biraz kaos...
7/8

Ailenden hangi konuda izin alman gerektiğinde zorlanırsın?

Ailenden hangi konuda izin alman gerektiğinde zorlanırsın?
Arkadaşlarımla tatile çıkmak.
Akşam eve geç geleceksem sorun olur!
Tek başıma eve çıkamıyorum...
Arkadaşımda kalacağım zaman!
İş değiştirmek istediğimde...
8/8

Ailenle en çok yaptığın aktivite hangisi?

Ailenle en çok yaptığın aktivite hangisi?
Yemek masasında uzun sohbetler...
Dizi/film izlemek.
Tatile gidip, gezip dolaşmak!
Evde bol bol tartışıp sonra barışmak... 🙄
Birlikte yemek yapmak!
Anahtar Kelimeler:
philips Philips Yaşam Kategorisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.