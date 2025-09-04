Senin aile yaşantın hangi dizideki aileyle benzer?

1/8
Ailenden en sık duyduğun cümle hangisi?
"Nereye koyduysan oradadır!"
"Bir kendine bir de yaşıtlarına bak!"
2/8
Yılbaşı, doğum günü gibi özel günler nasıl kutlanır?
Planlı, programlı, tüm detaylar önceden belli.
Ev şenlik alanına döner, bol bol kahkaha olur.
Herkes bir şeyler getirir, sofrada birleşiriz.
Genelde son dakikada organize olunur.
“Kutlamasak da olur ya.” modunda geçeriz...
3/8
Ailende en baskın karakter kimdir?
Tüm kuralları annem koyar!
Şakalarıyla ortamı ele geçiren babam!
Evdeki gürültünün ana kaynağı olan kardeşim!
Her işe karışmak isteyen babaannem. 🙄
4/8
Ailenin hangi sorusu seni daha çok bunaltır?
"Okul bu sene bitiyor mu?"
"Akşam kaçta geleceksin?"
"Arkadaşın kim, ben tanıyor muyum?"
5/8
Ailende yemek saatleri nasıldır?
Tam saatinde, herkes masada olmak zorunda.
Herkes aynı anda masada olmak zorunda değil.
Bir kişi mutfakta, diğerleri salonda...
6/8
Peki tatil mevsimleri nasıl geçer?
Tüm yaz evde bir aradayız, kabus gibi.
Herkes kendi tatil planını yapar.
Her şey dahil bir tatil hepimize iyi gelir!
Biraz tatil, biraz kaos...
7/8
Ailenden hangi konuda izin alman gerektiğinde zorlanırsın?
Arkadaşlarımla tatile çıkmak.
Akşam eve geç geleceksem sorun olur!
Tek başıma eve çıkamıyorum...
Arkadaşımda kalacağım zaman!
İş değiştirmek istediğimde...
8/8
Ailenle en çok yaptığın aktivite hangisi?
Yemek masasında uzun sohbetler...
Tatile gidip, gezip dolaşmak!
Evde bol bol tartışıp sonra barışmak... 🙄