Senin gizli gücün ne?

Hazırsan teste başlayalım!

1/8 En çok ne zaman motivasyonun tavan yapıyor? Bir sorunu çözme çabası içindeyken, beynim bütün ışıkları açıp, "işte şimdi!" diyor. Boya kutularını karıştırırken veya herhangi bir yaratıcı projede kıvranırken. İnsanlarla takılınca, anlatılanları dinleyip, elimden gelen en iyi destekleme gücümle yanlarında olduğumu hissettiğimde.

2/8 Hangi ortam seni en rahat hissettirir? Etraf sessiz ve sakin olduğunda, kendi içimde düşüncelere dalmak benim için huzur demek. Bir grup etrafında, insanlar konuşurken, gülüp eğlenirken, hatta kavga ederken bile rahat hissediyorum. Renk cümbüşünün içinde kaybolmak, sakin olup durmayı bilmeyen bir resim sergisinde dolaşmak gibisi yok!

3/8 Bir problemle karşılaştığında, hangi yaklaşımı benimserdin? Mantıklı yaklaşırım, problemi parçalara böler, sonra da parçaları parçalarım! Problemi tersinden düşünürüm, çünkü bazen en iyi çözüm birazcık çılgınlıkta gizlidir! Empati gücümle, insanların ayakkabısını giyerim ve onların dünyasında biraz dolaşırım.

4/8 Grup çalışmalarında hangi rol seni en çok çeker? Proje planlaması ve organizasyonu, işte benim alanım! Süper kahraman organizatör! Fikirler üretmek ve havayı değiştirmek, proje partisi başlasın! Grubun ruh halini dengede tutmak, herkesin süper kahraman olabileceğini hatırlatmak.

5/8 Hangi aktiviteye dalınca zaman nasıl geçer? Arkadaşlarla sohbet etmek, kahkahalar atmak, saatler nasıl geçti anlamamak. Yaratıcı işlere dalınca, zamanın kaybolduğu bir yerde bulurum kendimi. Bir problem üzerinde düşünmek veya araştırma yapmak.

6/8 Eğer bir zaman makinesi olsa, hangi döneme gitmek isterdin? ntik Mısır, gizemli piramitler ve esrarengiz sırlar keşfetmek harika olurdu! Gelecek, teknolojinin ve bilimin nereye gittiğini görmek çok heyecan verici olurdu! 1920'ler, çünkü o zamanlar her şey çok daha renkli ve eğlenceliydi!

7/8 Hangi film karakteri seni en çok temsil ediyor? Sherlock Holmes, çünkü her zaman olayın derinliklerine inmek istiyorum! Forrest Gump, çünkü hayatı dolu dolu yaşamak ve insanlarla bağ kurmak benim en büyük hedefim! Peter Pan, çünkü asla büyümek istemem ve hayal gücüm her zaman benimle!