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Şentop: Malazgirt Zaferi kahramanlık abidesidir

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 12:28 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Malazgirt Zaferi, İslâm dünyasını yok etmeyi amaçlayan bir saldırıya karşı cesaretle ve vazife duygusuyla hareket eden Sultan Alp Arslan'ın ve yiğit ordusunun tesiri yüzyıllarca hissedilmiş bir kahramanlık abidesidir" dedi.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Malazgirt Zaferi, İslâm dünyasını yok etmeyi amaçlayan bir saldırıya karşı cesaretle ve vazife duygusuyla hareket eden Sultan Alp Arslan'ın ve yiğit ordusunun tesiri yüzyıllarca hissedilmiş bir kahramanlık abidesidir" dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, Malazgirt Zaferi'nin yalnız Türk Milleti ve vatanının değil, aynı zamanda İslam ve dünya tarihinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi. Şentop, Malazgirt Zaferi'nin, geleceğe yön veren destansı bir hadise olduğunu kaydetti.
'ANADOLU KAPILARINI TÜRKLERE AÇAN HADİSE'
Şentop, 'Anadolu kapılarını Türklere açan hadise' olarak tanımlanan Malazgirt Zaferi'nin toprak kazanma gayretiyle girişilmiş bir savaştan ibaret olmadığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bu zafer, İslâm dünyasını yok etmeyi amaçlayan bir saldırıya karşı cesaretle ve vazife duygusuyla hareket eden Sultan Alp Arslan’ın ve yiğit ordusunun tesiri yüzyıllarca hissedilmiş bir kahramanlık abidesidir. Millî Mücadele'nin 100'üncü yıldönümünü idrak ettiğimiz bir dönemde Malazgirt Zaferi, her zamankinden daha büyük ve derin bir mânâya sahiptir. Zira Malazgirt Zaferi’ni kazandıran ruh ile Millî Mücadele'yi başarıya ulaştıran şuur ve gayret, aynı imanın eseridir. Şanlı tarihimizden bugüne kalan bu iki destanın mirası ise, bu toprakların ebediyen milletimizin hür ve müstakil yurdu olarak kalacağına yönelik sarsılmaz iradedir. Bu şuur ve inançla, 948'inci yıldönümünü iftiharla andığımız Malazgirt Zaferi’nden itibaren İ’lâ-yı Kelimetullah için bedenini siper, canını feda ederek şehadete yükselen bütün şehitlerimizi rahmetle, başta Sultan Alp Arslan olmak üzere ömrünü aziz milletimize adamış bütün önderlerimizi şükran ve minnetle anıyorum."

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