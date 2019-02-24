Şentop’un Meclis Başkanı seçilmesi memleketinde sevinçle karşılandı

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop’un TBMM Başkanı seçilmesi memleketi Tekirdağ’da sevinçle karşılandı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan başkanlık seçiminde AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop, CHP’nin adayı Engin Altay, HDP’nin adayı Serpil Kemalbay Pekgözegü, İYİ Parti’nin adayı İmam Hüseyin Filiz yarıştı. MHP ise AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop’u destekledi. Birinci ve ikinci turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oy sağlanamadığı için geçilen üçüncü tur oylamasında Mustafa Şentop 336 oy alarak TBMM Başkanı oldu. Şentop’un Meclis Başkanı seçilmesi memleketi Tekirdağ’da sevinçle karşılandı. Tekirdağlı vatandaşlar, “Hayırlı uğurlu olsun. Tekirdağlı olarak çok sevindik, mutlu olduk. İlimizden böyle bir kişinin çıkması çok iyi oldu. İnşallah Tekirdağımız için faydalı olur, kendisini eskiden beri takip ediyoruz” dediler.



