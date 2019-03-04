HABER

Seracılıkta hızlı atılım hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:05 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Türkiye'nin mevcut sera alanlarının rehabilitasyonu anlamında verilen destekler önümüzdeki 18 ay içinde işe yarayacaktır" - "Mevcut alanları en az ikiye katlayacak şekilde yeni seracılık alanlarının kurulacağına inanıyorum"

MUSTAFA ÇALKAYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin sera alanlarının rehabilitasyonu için verilen desteklerin gelecek 18 ayda işe yarayacağını belirterek, "Mevcut alanları en az ikiye katlayacak şekilde yeni seracılık alanlarının kurulacağına inanıyorum." dedi.

Pakdemirli, AA muhabirine, seracılığa ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Antalya'da meydana gelen fırtınanın ardından seraların güçlendirilmesi ve rehabilitasyonuna ilişkin çalışmalar yaptıklarına işaret eden Pakdemirli, "Aslında örtü altı dediğimiz Türkiye'deki teknik seraların alanı çok çok düşük. Biz demir bir çerçeve üzerine naylon kaplıyoruz ve bunun adına 'sera' diyoruz. Seranın dünyadaki karşılığı bu değil." diye konuştu.

Pakdemirli, sera alanlarının genişletilmesine yönelik Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarına proje sunduklarını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Bakanlıklar projemizi destekledi. Ayrıca Ziraat Bankası ile görüşmeler yapıldı. 2 yılı ödemesiz, 5 yılı ödemeli toplam 7 yıl vadeli ve yüzde 8,25 faizli, yatırımın yüzde 75'ine kadar olan kısmının karşılanması için bir kredi yolu açıldı. Bunun da bugünkü şartlar itibarıyla yatırım iştahını bu alana doğru kaydıracağını görüyorum. Ciddi talepler oluşmaya başladı. Tahmin ediyorum, Türkiye'nin mevcut sera alanlarının rehabilitasyonu anlamında verilen bu destekler önümüzdeki 18 ay içinde işe yarayacaktır. Ayrıca, mevcut alanları en az ikiye katlayacak şekilde yeni seracılık alanlarının kurulacağına inanıyorum."

- "Jeotermal alanlar da müsait"

Türkiye'de seracılığın en az Hollanda'da olduğu kadar iyi yapılması gerektiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Türkiye'nin jeotermal alanları da seracılık için müsait." ifadesini kullandı.

Bakan Pakdemirli, devletin kaynaklarının nitelikli seracılık için kullandırılacağını belirterek, Türkiye'nin seracılık alanında gerekli birikime sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Sığındığı binada donmak üzereyken polisi aradıSığındığı binada donmak üzereyken polisi aradı
Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı hazırlığıÇanakkale Deniz Zaferi’nin 104’üncü yılı hazırlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya seracılık Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ziraat bankası

En Çok Okunan Haberler

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Çocuklar görür görmez baltalarına sarıldı! Korkunç olay!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Tüm dünya Balotelli'yi konuşuyor!

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Günlük burç yorumları 4 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Bugün Ay, kova burcunda ilerliyor!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

Çöpteki poşetten çıkanlar güvenlik güçlerini bile şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.