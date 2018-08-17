Serada buhar makinesiyle muz ürettiler

Ziraat mühendisi olan arkadaşının istenilen ısı ve nemin ayarlanması halinde muz da üretilebileceğini söylemesi üzerine kolları sıvadıklarını belirten Ergül, "Aydın'da muz üretimi yok ancak bölgenin hava şartları ve serada oluşturduğumuz ortama uygun bir türle muz da üretilebileceğini gördük. Çoğu insan dalga geçti, 'Burada muz mu olur, nasıl yaparsınız?' dediler ama şimdi geliyorlar, gördüklerine inanamıyorlar. Babamla birlikte çok çaba harcadık. Biz inanmıştık ve başardık." diye konuştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ergül, asıl mesleğinin aşçılık olduğunu, seraya ilk olarak çilek ektiklerini fakat işçilik maliyetinin fazlalığı ve ürünün sürekli bakım istemesinden dolayı farklı ürünler aramaya başladıklarını söyledi.

Yüksekliği 11 metre olan ve içinde 610 ağaç bulunan seraya elektronik ortamda yapay buhar ve yağmur veren tam otomasyonlu sistem kuran Ergül, ilk üretim yılında 25 ton muz elde etmeyi başardı.

FERDİ UZUN - Türkiye'de ihracatlık çilek üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir girişimcinin serada muz üretmek için yaptığı deneme başarıyla sonuçlandı.

- Verim beklenenin üzerinde

Ergül, sera içindeki ısıyı elektronik ortamda sürekli kontrol altında tuttuklarını, nemin buhar makinesi ve yağmurlama sistemiyle sağlandığını, nem oranını yüzde 75'in altına düşürmediklerini dile getirerek, "Ağaç başına 25 kilo verim bekliyorduk, 40 kiloyu geçiyoruz. 610 ağaç var. Yıl içinde birden fazla da ürün alınabilir ama hava şartları burada çok uygun olmadığı için biraz zor." ifadelerini kullandı.

Muzun çileğe göre işçilik maliyetinin çok daha az olduğuna dikkati çeken Ergül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela 10 dönüm araziye bir kişi bile tek başına bakar. Yılda sadece 4 aylık işçiliği var. Oysa çilekte 11 ay boyunca işçilik vardı. Çilekten iki kat daha karlı bir ürün çünkü çileğin işçilik maliyeti çok fazla. İlacı, fidan parası falan var. Bir de çileği hemen tüketmek gerekiyor, fiyat tutturmak daha zor fakat muz öyle değil.

Muz ürettiğimizi duyanlar serayı gezmek istiyor. Her gün 4-5 kişi gelip seramızı inceliyor. Bu, bizim için sevindirici. Belki burada çilek piyasası olduğu gibi muz piyasası da olacaktır. İlçemizde yetişmeyen iki ürün vardı. Biri muz, diğeri de çay. Muzu hallettik, belki çayı da yaparız."

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan da baba ve oğulun tam anlamıyla bir girişimci cesareti örneği gösterdiklerini belirterek, oda olarak kendilerine destek verdiklerini, muz üretiminin bölgede yaygınlaşmasını umduklarını söyledi.

