HABER

Serada buhar makinesiyle muz ürettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

Çilek üretiminin önde gelen merkezlerinden Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir girişimci, serada muz üretme denemesinde başarıya ulaştı - Sıcaklık ve nemi tam otomasyonlu sistemle sağlayan girişimci, ilk yılda 25 ton muz üreterek diğer üreticilere örnek oldu - Sera sahibi Gökhan Ergül: - "Çoğu insan dalga geçti, 'Burada muz mu olur, nasıl yaparsınız?' dediler ama şimdi geliyorlar, gördüklerine inanamıyorlar. Biz inanmıştık ve başardık"

FERDİ UZUN - Türkiye'de ihracatlık çilek üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde bir girişimcinin serada muz üretmek için yaptığı deneme başarıyla sonuçlandı.

İlçede belediyeye ait restoranı işleten Gökhan Ergül, serada yetiştirdiği çileğin işçilik maliyetinin yüksek olması nedeniyle arkadaşının önerisi üzerine serada muz üretme fikrini babası Gürhan Ergül'e açtı.

Babasının destek vermesiyle muz üretim bölgeleri Alanya ve Gazipaşa'da incelemelerde bulunan Ergül, tam otomasyonlu serada "grand nain" türü muz üretmek üzere işe koyuldu.

Yüksekliği 11 metre olan ve içinde 610 ağaç bulunan seraya elektronik ortamda yapay buhar ve yağmur veren tam otomasyonlu sistem kuran Ergül, ilk üretim yılında 25 ton muz elde etmeyi başardı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ergül, asıl mesleğinin aşçılık olduğunu, seraya ilk olarak çilek ektiklerini fakat işçilik maliyetinin fazlalığı ve ürünün sürekli bakım istemesinden dolayı farklı ürünler aramaya başladıklarını söyledi.

Ziraat mühendisi olan arkadaşının istenilen ısı ve nemin ayarlanması halinde muz da üretilebileceğini söylemesi üzerine kolları sıvadıklarını belirten Ergül, "Aydın'da muz üretimi yok ancak bölgenin hava şartları ve serada oluşturduğumuz ortama uygun bir türle muz da üretilebileceğini gördük. Çoğu insan dalga geçti, 'Burada muz mu olur, nasıl yaparsınız?' dediler ama şimdi geliyorlar, gördüklerine inanamıyorlar. Babamla birlikte çok çaba harcadık. Biz inanmıştık ve başardık." diye konuştu.

- Verim beklenenin üzerinde

Ergül, sera içindeki ısıyı elektronik ortamda sürekli kontrol altında tuttuklarını, nemin buhar makinesi ve yağmurlama sistemiyle sağlandığını, nem oranını yüzde 75'in altına düşürmediklerini dile getirerek, "Ağaç başına 25 kilo verim bekliyorduk, 40 kiloyu geçiyoruz. 610 ağaç var. Yıl içinde birden fazla da ürün alınabilir ama hava şartları burada çok uygun olmadığı için biraz zor." ifadelerini kullandı.

Muzun çileğe göre işçilik maliyetinin çok daha az olduğuna dikkati çeken Ergül, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mesela 10 dönüm araziye bir kişi bile tek başına bakar. Yılda sadece 4 aylık işçiliği var. Oysa çilekte 11 ay boyunca işçilik vardı. Çilekten iki kat daha karlı bir ürün çünkü çileğin işçilik maliyeti çok fazla. İlacı, fidan parası falan var. Bir de çileği hemen tüketmek gerekiyor, fiyat tutturmak daha zor fakat muz öyle değil.

Muz ürettiğimizi duyanlar serayı gezmek istiyor. Her gün 4-5 kişi gelip seramızı inceliyor. Bu, bizim için sevindirici. Belki burada çilek piyasası olduğu gibi muz piyasası da olacaktır. İlçemizde yetişmeyen iki ürün vardı. Biri muz, diğeri de çay. Muzu hallettik, belki çayı da yaparız."

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Bilal Tarhan da baba ve oğulun tam anlamıyla bir girişimci cesareti örneği gösterdiklerini belirterek, oda olarak kendilerine destek verdiklerini, muz üretiminin bölgede yaygınlaşmasını umduklarını söyledi.

PARTNERDehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...Dehşete düşüren an! Klozetin kapağını açtı ve...
Eşini terk eden genç kadın, sevgilisiyle kaçmışEşini terk eden genç kadın, sevgilisiyle kaçmış
'Noel Baba Kilisesi'nde insan iskeletleri bulundu'Noel Baba Kilisesi'nde insan iskeletleri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çilek Muz Sera üretim

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

İstanbul'da şafak operasyonu!

İstanbul'da şafak operasyonu!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

Enzo Roco'nun LASK Linz maçındaki performansı eleştiri aldı!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

ABD'den Türkiye'ye Rahip Brunson tehdidi: Serbest bırakılmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Adıyaman'dan kahreden haber: 4 şehit!

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Süleyman Soylu: Bir tane alan bile...

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Noel Baba Kilisesi'nde insan iskeletleri bulundu

'Noel Baba Kilisesi'nde insan iskeletleri bulundu

Kurban Bayramı öncesi sürücülere kritik uyarılar

Kurban Bayramı öncesi sürücülere kritik uyarılar

AK Partili Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket

AK Partili Belediye Başkanı'ndan alkışlanacak hareket

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Belediye suya 7 ay içinde yüzde 45 zam yapınca ortalık fena karıştı! CHP'li Engin Taşdemir'den sert tepki geldi

Bursa'daki kitap okuyan kız heykeli ile ilgili iddialara Belediye'den yanıt!

Bursa'daki kitap okuyan kız heykeli ile ilgili iddialara Belediye'den yanıt!

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit babasından yürek yakan istek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.