HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Serada ölü bulundu

Serada ölü bulundu

05.01.2021 15:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Serada ölü bulundu

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 61 yaşındaki Sait Abdil Kelleci, serada ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gürlevik Mahallesi’nde meydana geldi.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 61 yaşındaki Sait Abdil Kelleci, serada ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Gürlevik Mahallesi’nde meydana geldi. Bozyazı Belediyesinden emekli Sait Abdil Kelleci, sabah seraya gitmek için evinden çıktı. Ancak öğlen olmasına rağmen eve dönmeyen ve telefona cevap vermeyen Sait Abdil Kelleci’yi merak eden yakınları seraya bakmaya gitti. Yakınları serada Kelleci’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Durum emniyet güçlerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Kelleci’nin öldüğünü belirledi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sait Abdil Keleci’nin cesedi, ölüm nedeninin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.
Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bella tatilde! Bella tatilde!
Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldıGörüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı
İDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleriİDO iletişim bilgileri, rezervasyon numarası, müşteri hizmetleri

En Çok Okunan Haberler

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Otomobilini internetten satışa çıkardı, hayatının şokunu yaşadı

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çin'den alınan koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklama

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Çukur'da şok ayrılıklar! Ünlü oyuncular veda etti

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı bugün yatıyor

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Patronunun içeceğine korona hastasının tükürüğünü karıştırdı

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

Flaş mutant virüs açıklaması: Sayı yükselebilir

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Korkutan deprem! Peş peşe iki kere sallandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

Bakan Soylu'dan Yılmaz Özdil'e çok sert yanıt

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

TEM Otoyolu'nda kavga! Tek yumrukla yere serildi

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Meteoroloji uyardı! Yağışlı hava geliyor

Diğer Haberler

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 25 derece! Kent adeta buz tuttu

ASKİ Genel Müdürü Öztürk'ten 'Başkentte 110 günlük su kaldı' uyarısı

Başkentlilerin ne kadar suyu kaldı? Flaş açıklama

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

Yer: Antalya! Villasına böyle girdi

İngiliz anahtarıyla otomobil kullanan sürücü hakkında soruşturma başlatıldı

Görüntüler olay olmuştu! Soruşturma başlatıldı

Balon balığı yedi, hayatını kaybetti! Ekipler harekete geçti

Pişirip yediği balıktan öldü! Ekipler harekete geçti

Yasaklar ne zaman bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Yasaklar ne zaman kalkacak?

Yasaklar ne zaman bitecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.