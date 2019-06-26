HABER

Serebral palsi hastası öğrenci üniversiteden birincilikle mezun

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 15:35 | Son Güncelleme

İzmir'de serebral palsi hastası Şeyda Melis Türkkahraman, Yazılım Mühendisliği Bölümü tam burslu okuduğu Yaşar Üniversitesinden birincilikle mezun oldu

İZMİR (AA) - İzmir'de doğumu sırasında yaşadığı problem nedeniyle serebral palsi hastası olarak dünyaya gelen, bu sebeple ellerini ve ayaklarını tam kullanamayan Şeyda Melis Türkkahraman, üniversiteden birincilikle mezun oldu.

Yaşar Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre klavyeyi burnuyla, fareyi ise sol ayağıyla kullanan Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencisi 24 yaşındaki Türkkahraman, 4 üzerinden 3,99 not ortalamasıyla öğrenimini tamamladı.

Yüzde 94 oranında engeli bulunan, doktor baba ile öğretmen annenin 3 çocuğundan biri olan Türkkahraman, doğum sırasında göbek kordonunun boynuna dolanması nedeniyle serebral palsi hastası olarak dünyaya geldi.

El ve ayaklarını tam kullanamamasına yol açan ve kısmen de olsa konuşmasını etkileyen hastalığıyla yaşamayı öğrenen Türkkahraman, yaşadığı zorluklara rağmen ailesinin büyük desteğiyle eğitim hayatını sürdürdü.

Türkkahraman, tam burslu okuduğu Yazılım Mühendisliği Bölümü'nden okul birincisi olarak mezun olmayı başardı.

- Birinciliğini ailesine ithaf etti

Üniversitede düzenlenen mezuniyet töreninde diplomasını ve birincilik plaketini Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer'den alan Türkkahraman, şunları söyledi:

"Diliyorum ki kendi yolumda ilerlerken yolculuğuma tanık olan herkese, mesafe katetmek için her zaman ayaklara gerek olmadığını ve dahası ayakları varken durmayıp koşmaları gerektiğini göstermek adına örnek olabilmişimdir. Beni çok da kolay bir hayatın beklemediği doğumum sırasında belli olmuştu olmasına ama yaşama isteğim galip gelmişti nihayetinde. Neticede yürümemi, ellerimi kullanmamı ve kısmen de olsa konuşmamı etkileyen hastalığımla beraber yaşamaya başladım.

Hastalığımdan zerre etkilenmemiş olan aklımı, bilmek yolunda hiçbir engel tanımadan kullanma çabamın bugün dahi karşılığını fazlasıyla aldığımı görmek ise her zaman bana güç veriyor. İlk ve ortaöğretimimi tamamladıktan sonra da ellerimden ziyade zihnimi kullanarak icra edebileceğim meslekleri araştırırken yazılım mühendisliğini keşfettim ve bu yönde tercihte bulundum."

Türkkahraman, üniversite birinciliğini fedakarlıkları nedeniyle babası, annesi ve kardeşlerine ithaf etti.

Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansa devam edeceğini belirten Türkkahraman, veri madenciliği ve büyük veri alanında uzmanlaşmak istediğini sözlerine ekledi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İkinci kattan düşen bebeği havada yakaladıİkinci kattan düşen bebeği havada yakaladı
Marmara Adası açığında gemi, ekipler tarafından çıkarıldıMarmara Adası açığında gemi, ekipler tarafından çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
birinci engelli Mezun

En Çok Okunan Haberler

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Bahçeli'den 'mitil' ve 'mektup' açıklaması

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Suriye'den kahreden haber! 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Araç sahipleri dikkat!

Araç sahipleri dikkat!

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

Her Yerde Sen dizisinde olay banyo sahnesi! Yarı çıplak görünce...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Diyarbakır'da hukuk bürosuna silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Her türlü yöntemi deniyorlar! Bu kare Adana'da çekildi

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'e FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Şanlıurfa'da aileler çatıştı! Evler ve iş yerleri ateşe verildi

Son dakika İstanbul Hadımköy'de fabrika yangını

İstanbul'da yangın! Ekipler sevk edildi

Hulusi Akar'dan terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Terhis olacak askerlerle ilgili açıklama

Son dakika! Pedofili ifadeler içeren Zümrüt Apartmanı kitabıyla ilgili flaş gelişme!

Pedofili ifadeler içeren kitapla ilgili flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.