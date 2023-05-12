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Seren Serengil Seda Sayan'a sert çıktı! "Ben ne yaparsam onu yapar estetikle..."

12.05.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sene Çağlar Ökten ile hayatını birleştiren Seda Sayan 2. Sayfa'ya konuk oldu ve "Ben çok güzelim" dedi. Seren Serengil ise Seda Sayan'ın gündem olmasına dayanamayarak sert ifadelerde bulundu.

Seren Serengil Seda Sayan'a sert çıktı! "Ben ne yaparsam onu yapar estetikle..."

Çağlar Ökten ile mutlu bir evliliği olan Seda Sayan, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu.

Seda Sayan kendisine dair yapılan yorumlara "Kendimi seviyorum çok, çok güzelim" diyerek yanıt verdi. Seren Serengil ise Seda Sayan'ı yerden yere vurdu.

Ekran Alıntısı

Seren Serengil bir yoruma "Hep ben ne yaparsam onu yapar estetikle. Kendini bana benzetmeye çalışır. Bir çocukla evlendi ya onla gidiyor tatillerde pozlar aynı çok komik ya bunlar. Bu benim ünlendirdiğim doktorlara gitti şimdi de ben ne yaparsam onu yapacak abla dediğim bir kadın" dedi.

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Seda Sayan'ın bu sözlere ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

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