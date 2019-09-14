Öğrencilerinin kendilerine gelerek TÜBİTAK'ın yarışmasına katılmak istedikleri söylediklerini belirten Ada, "Haziran ayında çalışmaya başladık. Öğrencilerimiz tasarımından imalat aşamasına kadar aracı hazırladı. Kısa sürede otomobilimizi tamamlayarak yarışmaya katılabilecek duruma geldik. Kastamonu Üniversitesi ilk kez bu yarışmaya katılacak. Yarışmaya 61 üniversiteden 78 takım katılıyor." dedi.

Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Ada, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin akademik danışmanı olduğunu söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda kağnıyla cepheye cephane taşırken hayatını kaybeden Kastamonulu Şerife Bacı'dan esinlenerek kendilerine "Şerife Bacı'nın torunları" adını veren mühendislik ve mimarlık fakültesinden 30 öğrenci, 3 ayda yaptıkları elektrikli otomobile Kastamonu'yu fetheden Selçuklu komutanı "Atabey Gazi" ismini verdi.

ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri, büyük bölümünü kendilerinin yaptığı ve "Atabey Gazi" ismini verdikleri otomobille TÜBİTAK'ın yarışmasına katılmaya hazırlanıyor.

Takımın ve aracın isminin anlamlı olduğuna işaret eden Ada, "İki isim de bu topraklar için önemli işler yapmış. Onların adını yaşatmak istedik." ifadesini kullandı.

- "Amacımız uygulamayı da teoriyi de bilen mühendisler yetiştirmek"

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yücel Çetinceviz de TÜBİTAK'ın bu yarışmayı enerji verimliliği bilincini geliştirmek ve yaymak maksadıyla düzenlediğini anlattı.

Kendilerinin de en az enerji harcayan verimli otomobili üretmeyi amaçladıklarını dile getiren Çetinceviz, şöyle devam etti:

"Otomobilimizin birçok parçasını öğrenci arkadaşlarımızla tasarlayıp imalatını atölye ortamında gerçekleştirdik. Kullanılmayan, atılmış birçok parçayı yeniden değerlendirerek otomobilimizin imalatına kullandık. Çok güzel bir araç oldu. Yarışmada derece almayı hedefliyoruz."

Otomobilin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Çetinceviz, "Aracımız yaklaşık 250 kilogram ağırlığında 2 kişilik bir otomobil. 1 liralık şarj ile 100 kilometre gidebilmekte. Bu bağlamda verimli bir araç olduğunu düşünüyoruz. Yokuş aşağı giderken kendi enerjisini üreterek şarj edebiliyor." diye konuştu.