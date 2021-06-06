Serik'te 3 ayrı noktada orman yangını

Serik'e bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleriyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler yönlendirildi.

DESTEK İSTENDİ

3 farklı noktada aynı anlarda çıkan ve kısa sürede yayılan yangın için helikopter desteği de istendi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, ekipler hızla yangına müdahaleye başladı.

Yangın bölgesine yakın noktada bulunan ve kullanılmayan bir binada yangın nedeniyle hasar oluştu. Bölgede bulunan yerleşim yerlerine alevlerin sirayet etmemesi ve yangının kontrol altına alınması için ekiplerin karadan ve havadan müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINDA

3 ayrı noktada aynı anlarda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 7 arazöz, 2 su ikmal aracı, 10 teknik eleman ve 40 işçiyle müdahale edildi. Yangının yerleşim yerleri ve seralara sıçramaması için ekipler yoğun çaba gösterirken, bölge halkı da kendi imkanlarıyla alevleri söndürmek için çalıştı.