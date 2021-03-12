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Serik’te kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

12.03.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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Serik’te kaçak ve sahte alkol operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’nın Serik ilçesinde bir ev ve iş yerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol, 14 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte 8 adet viski şişesi ele geçirildi.Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serik ilçesinde ikamet eden M.A.

Antalya’nın Serik ilçesinde bir ev ve iş yerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 litre etil alkol, 14 litre sahte alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte 8 adet viski şişesi ele geçirildi.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serik ilçesinde ikamet eden M.A. isimli şahsın evinde ve çalıştığı kıraathanede sahte alkol üretimi ve ticareti yaptığı ihbarı alındı. Gelen ihbarı değerlendiren ekipler, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama sonucunda 10 litre etil alkol, 10 litre sahte viski, 4 litre sahte rakı, 0.5 litre viski aroması, 0.5 litre viski renklendiricisi, 0.5 litre sıvı halde anason, 8 adet boş viski şişesi ele geçirdi.
Kıraathane içerisinde sosyal mesafe kuralına uymayan 10 şahsa Umumi Hıfzsıhha Kurulu Kararı 282. Maddesi gereği 31 bin 500 TL idari yaptırım cezası uygulandı. Kıraathanenin işletmecisi A.T. ile M.A. gözaltına alındı.

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