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Serin havalarda sizi sıcacık ve şık tutacak deri ceketler

30.10.2023 16:58 | Son Güncelleme:
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Bahar ve kış aylarının şık ve kurtarıcı giysisi şüphesiz deri ceketler. Hem pantolon hem eteklerle kombinlenebilen bu parçaların modası asla geçmiyor. Geçmişten günümüze popülerliğini sürdüren deri ceketler, her dönem kadın ve erkek gardıroplarının baş tacı. Peki, serin havaların hissedildiği şu günlerde içinizi ısıtacak ve şıklığınızı koruyacak deri ceketlere birlikte bakmak ister misiniz?

Serin havalarda sizi sıcacık ve şık tutacak deri ceketler

Günden güne farklı modellerle karşınıza çıkan deri ceketler sizi rahat, şık ve stil sahibi gösterir. Serin havalarda sıcak tutan ancak bunaltmayan bu trend parçalar, pek çok ürünle rahatla kombinlenebildiği için hemen her gardırobun demirbaşı olur. Eğer sizin de deri ceket arayışınız varsa veya dolabınıza farklı modelleri eklemek istiyorsanız harika bir liste ile karşınızdayız. İşte sezonun en trend deri ceket modelleri!

1. Spor ve şık: Mero Life Kadın Siyah Yaka Kürklü Kemerli Basic Deri Ceket

Soğuk havalarda sizi sıcacık ve şık tutacak deri ceketler

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Sportif giyim tarzını benimsiyorsanız Mero Life Kadın Siyah Yaka Kürklü Kemerli Basic Deri Ceket, favoriniz olabilir. Yaka kısmında kürk detayı bulunan şık ceket, stilinizi ön plana çıkarır. Siyah rengiyle modeli birçok kıyafetinizle kullanabilir, kolayca kombin yapabilirsiniz. Pantolonla olduğu kadar eteklerle de eşleştirebileceğiniz ceket, kurtarıcı parçanız olmaya aday! "Tam da aradığım ceket." diyorsanız ürünü sepetinize eklemeyi unutmayın!

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2. Stil sahibi beylere: Famoda Yeni Sezon Erkek Siyah Deri Ceket

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Görünüşüne önem veren beyler bu cekete bayılacaklar! Famoda Yeni Sezon Erkek Siyah Deri Ceket, iddialı bir modele sahip. Fermuarlı ceplerinin yanı sıra iç cebi de bulunan ürün, gündelik kullanımda kolaylık sağlar. Ön kısmında yer alan kemer detayı, stilinize hoş bir hava katar. Kol kısmındaki armasıyla oldukça havalı görünen deri ceketin şıklığını ve iddialı duruşunu beğendiyseniz ona bir şans verebilirsiniz.

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3. Gömlek cekete ne dersiniz?: Koton Kadın Oversize Deri Görünümlü Ceket

Soğuk havalarda sizi sıcacık ve şık tutacak deri ceketler

Son günlerin trend parçalarından olan gömlek ceketleri beğeniyorsanız Koton Kadın Oversize Deri Görünümlü Ceket, şık bir seçim olabilir. Alışılmışın dışında bir görünüme sahip olan ceket, rahatlığı ve şıklığı bir arada yaşatır. Modelin ön kısmında bulunan iki adet cep, küçük eşyaları taşımanızı sağlar. Önden düğmeli ve kuşaklı olarak tasarlanan ürün, tarzınıza güçlü bir dokunuş katar. Modeli incelemeden alacağınız deri cekete karar vermeyin!

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4. Kaliteli ve iddialı: Black Noble MARCO Erkek Kahve Biker Kürklü Deri Ceket

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Premium kalitede olan ve tüm detaylarıyla özgün olarak tasarlanan Black Noble MARCO Erkek Kahve Biker Kürklü Deri Ceket, şık görünümüyle göz kamaştırıyor. El işçiliği ile üretilen ceket, eşsiz bir duruş sergiliyor. Yaka detayında %100 kuzu kürkü kullanılan ürün, kalitesiyle ön plana çıkıyor. Standart kalıp olarak hazırlanan ceketle gün boyu rahat hareket edebilirsiniz. Özel yapım deri ceket bir şansı hak ediyor!

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5. Kürk detayıyla şık ve zarif: Koyu Kahve Kadın Kürklü Deri Ceket

Soğuk havalarda sizi sıcacık ve şık tutacak deri ceketler

Şık ve zarif modeliyle gardırobunuzun kahramanı olacak bir ceket var sırada. Koyu Kahve Kadın Kürklü Deri Ceket, serin havalarda kombinlerinizi en güzel şekilde tamamlar. Yaka ve kol kısımları %100 kuzu kürküyle hazırlanan model, şık bir stile imza atar. Spor ve klasik kombinlerinize uyum sağlayacak, el işçiliği ile üretilen parçayı çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

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6. Sade şıklığı sevenler için: Mero Life Erkek Siyah Yeni Sezon Deri Ceket

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Sadelik ve şıklığı bir arada sunan ceketler favoriniz mi? O hâlde Mero Life Erkek Siyah Yeni Sezon Deri Ceket, size göz kırpıyor. Hem spor hem klasik pantolonlarınızla uyum sağlayacak ceketle tarzınızı kolaylıkla yansıtabilirsiniz. İçi kürk malzemeden üretilen model, serin havalarda sizi sıcak tutar. İç ve yan cepleriyle küçük eşyalarınızı muhafaza eder ve kullanım kolaylığı sunar. Siz de modeli beğendiyseniz kaçırmayın!

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7. Blazer deri ceketin şıklığını yaşayın: Koton Deri Görünümlü Blazer Ceket

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Sezonun öne çıkan trendlerinden biri de deri blazer ceketler. Sade ama iddialı modeliyle dikkat çeken Koton Deri Görünümlü Blazer Ceket, gönlünüzü fethedecek eşsiz bir seçenek. Her kadının gardırobunda bulunması gereken deri blazer ile benzersiz kombinlere imza atabilirsiniz. Kuru temizleme ile temizlenebilen deri ceket, zahmetsiz kullanım vadeder. Pantolon ve eteklerle kombinleyebileceğiniz şık cekete bir şans verebilirsiniz.

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8. Klasik modellerden vazgeçemeyenlere: FLAVOR Erkek Gerçek Blazer Klasik Deri Ceket

Soğuk havalarda sizi sıcacık ve şık tutacak deri ceketler

Her dönem popülerliğini ve ağırlığını koruyacak bir modele ne dersiniz? FLAVOR Erkek Gerçek Blazer Klasik Deri Ceket, stilinizi bir üst seviyeye taşır. %100 gerçek deriden içi astarlı olarak üretilen modeli yıllarca sorunsuz kullanabilirsiniz. İki adet yan, iki adet iç ve bir göğüs cebi bulunan ürün; küçük eşyalarınızı taşımanıza olanak sağlar. İş seyahatlerinden gündelik kullanıma kadar şıklığınızı koruyacak modeli çok seveceksiniz!

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9. Renkli deri ceketleri sevenler, buraya! Levi's Kadın Suni Deri Ceket

Soğuk havalarda sizi sıcacık ve şık tutacak deri ceketler

Renkli giyinmekten hoşlananlara şık bir önerimiz var. Levi's Kadın Suni Deri Ceket, mevsim geçişlerinde gözdeniz olur. Suya dayanıklı olan ürün, yağmurlu havalarda konforlu kullanım sunar. Fermuarlı cep detayları ise ürünün şıklığını ön plana çıkarır ve sportif tarzınızı destekler. Toplamda sekiz adet renk seçeneği arasından sizi yansıtan modeli kolayca bulabilir, şıklığınızla tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz!

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10. "Kapüşon olmazsa olmaz" diyenlere: OSCAR Spor Kapüşonlu Siyah Deri Ceket

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Kapüşonlu deri ceketin konforunu yaşamak istiyorsanız OSCAR Spor Kapüşonlu Siyah Deri Ceket, kusursuz bir tercih olabilir. %100 doğal ve en kaliteli ve malzemelerle üretilen parça, özel tasarımıyla herkesin beğenisini kazanıyor. El işçiliğiyle tasarlanan model, serin ve yağmurlu havalarda sizi korur. Beli büzgülü modeli ve fermuarlı cepleriyle rahat kullanacağınız parçaya bir şans vermeye hazır mısınız?

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