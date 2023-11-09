Serin ve yağışlı hava sonunda Türkiye’de! Hava durumu ile ilgili detaylar netleşti: 4 il için sarı kodlu uyarı geldi, bu tarihlere dikkat!

Yaz ayları bitmesine rağmen sıcak başlayan sonbahar mevsiminde de hava yerini sonunda yağışa bıraktı. 6-8 derece arası düşecek sıcaklıklarla birlikte yurdun birçok kesiminde sağanaklar bekleniyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava ile kuzey kesimlerde sıcaklıklar azaldı. İstanbul, İzmir ve Bursa'da cuma günü bulutluluk fazla, cumartesi̇ günü tekrar yağmur geliyor.

İstanbul 18, Bursa 19, İzmir 24 derece, Ankara’da da serin bir hava var, sıcaklık 18 derece, Antalya'da sağanak yağış geçişleri̇ görülebilecek, sıcaklık 25 derece.

Marmara'da sıcaklıklar düştü, geceler daha serin hissediliyor. Cumartesi bölge genelinde yağmur var. Çanakkale 18, Balıkersir 22, Kocaeli̇ 20 derece. Gece Balıkesir 7 derece.

Ege'de hava çoğunlukla kapalı, Cumartesi bölge genelinde sağanak yağmur görülecek. Manisa 23, Denizli 24, Afyon 19, Bodrum 24 derece.

İç Anadolu'da Eskişehir civarı az bulutlu, Kayseri kesiminde ise yer yer yağış geçişleri̇ bekleniyor. Eskişehir ve Konya 19, Sivas 17 derece. Gece Sivas 4, Eskişehir 6 derece.

Akdeniz'de sahillerde sıcaklıklar yüksek, gündüz sağanak yağmur geçişleri var. Adana 27, Mersin 26, Isparta 21 derece. Güneydoğu çoğu saat güneşli, Gaziantep 23, Diyarbakır 22 derece.

Karadeniz bulutluluk fazla, yağış Trabzon-Rize arasında gece saatlerinde daha uzun süreli olacak. Sinop civarında rüzgar çok sert. Sıcaklıklar 18-19 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Van arasında yerel yağışlar bekleniyor, Erzurum 12, Malatya 19 derece.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz, Tekirdağ, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kuzey Ege kıyıları, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç) ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Çanakkale ve Manisa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

4 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından 4 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Düzce için yapılan kuvvetli yağış uyarısıyla birlikte vatandaşların tedbirli olunması istendi.

9 KASIM PERŞEMBE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

10 KASIM CUMA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11 KASIM CUMARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

12 KASIM PAZAR HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

13 KASIM PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?









