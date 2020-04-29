Serinin üçüncüsü ortaya çıktı: Karşınızda Xiaomi Mi Note 10 Lite!

Xiaomi Mi Note 10 serisi kamera odaklı bir seriydi. Bu anlamda 108 MP'lik bir kameraya ev sahipliği yapan bu seri, Xiaomi Mi Note 10 ve Xiaomi Mi Note 10 Pro olmak üzere iki farklı model çıkarttı. Fakat çok yakın bir dönemde bu seriye üçüncü bir kardeş geleceği iddia edilmişti. İddialar kulağa ne kadar hoş gelse de bu iddialar henüz doğrulanmadı. Ancak Xiaomi tarafından yapılan bir paylaşım, Xiaomi Mi Note 10 Lite ismiyle bir akıllı telefon geleceğini doğruladı. Hatta telefonun tasarımı dahi görüntülendi.

İŞTE XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE!

Xiaomi tarafından yapılan bir paylaşım, Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın tasarımı hakkında detaylı bilgiler edinmemizi sağladı. O paylaşımdaki görüntüye bakılırsa Xiaomi Mi Note 10 Lite, abilerine epey bir benzeyecek. Ancak birkaç farklılık onu abilerinden ayırıyor. O farklılıklardan biri de arka kamera kurulumunda ortaya çıkıyor. Xiaomi Mi Note 10 ve Xiaomi Mi Note 10 Pro modellerinde diğer üç kameradan ayrı bir şekilde konumlandırılan 20 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki makro kamera, Xiaomi Mi Note 10 Lite'da aynı kamera adacığı içerisinde yer alıyor.