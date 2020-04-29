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Serinin üçüncüsü ortaya çıktı: Karşınızda Xiaomi Mi Note 10 Lite!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.04.2020 16:11 | Son Güncelleme

Xiaomi Mi Note 10 Lite ortaya çıktı. Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro'dan sonra serinin üçüncü modeli olacak olan Xiaomi Mi Note 10 Lite, sonunda merak edilen tasarımıyla göründü. İşte Xiaomi Mi Note 10 Lite...

Serinin üçüncüsü ortaya çıktı: Karşınızda Xiaomi Mi Note 10 Lite!

Xiaomi Mi Note 10 serisi kamera odaklı bir seriydi. Bu anlamda 108 MP'lik bir kameraya ev sahipliği yapan bu seri, Xiaomi Mi Note 10 ve Xiaomi Mi Note 10 Pro olmak üzere iki farklı model çıkarttı. Fakat çok yakın bir dönemde bu seriye üçüncü bir kardeş geleceği iddia edilmişti. İddialar kulağa ne kadar hoş gelse de bu iddialar henüz doğrulanmadı. Ancak Xiaomi tarafından yapılan bir paylaşım, Xiaomi Mi Note 10 Lite ismiyle bir akıllı telefon geleceğini doğruladı. Hatta telefonun tasarımı dahi görüntülendi.

İŞTE XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE!

Xiaomi tarafından yapılan bir paylaşım, Xiaomi Mi Note 10 Lite'ın tasarımı hakkında detaylı bilgiler edinmemizi sağladı. O paylaşımdaki görüntüye bakılırsa Xiaomi Mi Note 10 Lite, abilerine epey bir benzeyecek. Ancak birkaç farklılık onu abilerinden ayırıyor. O farklılıklardan biri de arka kamera kurulumunda ortaya çıkıyor. Xiaomi Mi Note 10 ve Xiaomi Mi Note 10 Pro modellerinde diğer üç kameradan ayrı bir şekilde konumlandırılan 20 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğündeki makro kamera, Xiaomi Mi Note 10 Lite'da aynı kamera adacığı içerisinde yer alıyor.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Ön kamerası küçük bir çentiğe toplanan ve parmak izi sensörünün görünmemesinden yola çıkarak da ekrana entegre edildiğini düşündüğümüz Xiaomi Mi Note 10 Lite, orta seviye bir cihaz olmasına rağmen tasarım anlamında amiral gemisi akıllı telefonlarından eksik kalır yanı olmayacak gibi.

XİAOMİ Mİ NOTE 10 LİTE ÖZELLİKLERİ NELER?

Mi Note 10 Lite özellikleri iddialara göre, 6,7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 730G işlemcisinden güç alması beklenen akıllı telefonun arka tarafında sırasıyla 64 MP + 8 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP olmak üzere beş kamera yer alacak. 5.260 mAh değerinde bir pille geleceği düşünülen Mi Note 10 Lite'ın 30 Nisan tarihinde tanıtılması bekleniyor.

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