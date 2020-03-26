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Serinin üst seviyeli yeni üyesi: Huawei P40 Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 26.03.2020 18:18 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'nun ardından Huawei P40 Pro Plus'ı da tanıttı. Huawei CEO'su Richard Yu tarafından tanıtılan Huawei P40 Pro Plus, serinin en üst seviye akıllı telefonu olma özelliği taşıyor. İşte Huawei P40 Pro Plus'ın özellikleri ve fiyatı

Serinin üst seviyeli yeni üyesi: Huawei P40 Pro Plus tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei, koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlediği canlı yayın etkinliğinde Huawei CEO'su Richard Yu sahneye çıktı. Huawei P serisinin gelişiminden bahseden Yu, daha sonra serinin 40 numaralı modellerini yani Huawei P40 serisini görücüye çıkardı. Önce Huawei P40 ve Huawei P40 Pro'yu kameralara gösteren Huawei CEO'su, cebinden ise Huawei P40 serisinin en güçlü modeli Huawei P40 Pro+'ı çıkartarak bir sürprize imza attı. Peki Huawei P40 Pro Plus'ın özellikleri neler? Gelin hep birlikte yakından inceleyelim.

p40 pro+

HUAWEİ P40 PRO PLUS ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 Pro Plus, 6,58 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip 2K çözünürlüğünde OLED bir ekran ile geliyor. Bunun dışında her akıllı telefon tasarımsal anlamda neredeyse Huawei P40 Pro ile aynı ancak iki modeli birbirinden ayıran bazı farklar var. Bu farklardan biri donanım tarafında karşımıza çıkıyor. Huawei P40 Pro Plus, serinin diğer modelleri gibi Kirin 990 platformunu paylaşırken farklı olarak 12 GB RAM ve 512GB dahili hafıza alanı sunuyor.

P40 Pro + kamera

Huawei P40 Pro+ kamera tarafında ise işleri bir hayli farklılaştırıyor. Zira, P40 Pro Plus'ın kameraları da P40 Pro ile ayrışıyor. Huawei P40 Pro Plus'ın arka tarafında yine 4 arka kamera kurulumu var bu kamera kurulumunda ana kamera yine 50 MP çözünürlüğünde. Fakat bu kameranın yanında bulunan 8 MP çözünürlüğünde (f/4.4) telefoto kamera 10x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Bu anlamda diğer modellerle ayrışan P40 Pro Plus, 8 MP'lik (f/2.4) 3x optik zoom yapabilen 80 mm telefoto kamerasını, 40 MP'lik (f/1.8) ultra geniş açılı kamerasını, 3D derinlik sensörünü ve renk sıcaklığı sensörünü de işe dahil ettiğinde güzel bir mobil fotoğrafçılık deneyimi sunuyor. Telefon ön tarafındaki çentikte ise Huawei P40 Pro'da olduğu gibi 32 MP'lik bir ön kamera, derinlik sensörü ve kızılötesi sensör yer alıyor.

HUAWEİ P40 PRO PLUS FİYATI

Huawei P40 Pro Plus tüm bu donanımını çalıştırabilmek için gereken gücünü ise 25W kablolu ve 40W kablosuz şarj destekli 4200 mAh'lik bataryasından karşılıyor. Huawei'nin aktardığına göre Huawei P40 Pro Plus Haziran ayında 1.299 Euro'dan satışa çıkacak. Telefon ülkemize gelir mi?.. Bu konuda henüz resmi bir bilgi yok.

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