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Serinlemek için Fırat Nehri'ne girmişti! Kahreden haber...

30.07.2022 21:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 19 yaşındaki Mustafa Delen boğularak hayatını kaybetti. Delen'in bir süre sonra akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Serinlemek için Fırat Nehri'ne girmişti! Kahreden haber...

Olay, öğle saatlerinde Saha Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Mustafa Delen, serinlemek için Fırat Nehri’ne girdi. Delen'in bir süre sonra akıntıya kapıldığını ve suya batıp çıktığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

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İhbarla olay yerine giden polis ekipleri, Fırat Nehri’nde kaybolan gencin bulunması için dalgıç polis ekiplerine haber verdi. Gelen dalgıç ekipleri, Fırat Nehri’nde yaptıkları arama çalışmalarının ardından Mustafa Delen’in cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Delen’in cenazesi Birecik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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boğulma
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