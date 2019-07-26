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Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

Serinlemek için girdiği çayda boğuldu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 17 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği akarsuda boğuldu.

Memiş Yıldız (17) arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Besni ilçesi Sugözü Mesire Alanı'na gitti.

Piknik sırasında serinlemek için mesire alanındaki çaya giren Yıldız'ın bir süre çırpındığını fark eden arkadaşları, suya atlayarak genci sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Besni Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayı duyarak Besni Devlet Hastanesine gelen gencin ailesi ve yakınları sinir krizleri geçirdi.

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Adıyaman boğulma Gölbaşı

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