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Serinlemek için gölete giren genç kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 00:49 | Son Güncelleme

Çorum’un Alaca ilçesinde bir genç serinlemek için girdiği gölette kayboldu. Olay, ilçeye bağlı İbrahim köyünde meydana geldi.

Serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Edinilen bilgilere göre, tarım işçisi olduğu öğrenilen Emrah Pullu (21) adlı genç akşam saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte köyün yakınlarında bulunan gölete gitti.

Serinlemek için gölete giren talihsiz genç bir süre sonra gözden kayboldu. Bunun üzerine arkadaşları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sevk edildi.

AFAD ekipleri şişme botlarla gölete açılırken, balık adamlarda gölete girerek genci arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Pullu’ya ulaşamayan ekipler, arama çalışmalarına ara verirken, arama çalışmalarının sabahın ilk ışıklarıyla devam edileceği öğrenildi. (İHA)

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