HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Serinlemek için Kızılırmak'a girmişti! Tam 8 saat sonra cesedi bulundu

Serinlemek için Kızılırmak'a girmişti! Tam 8 saat sonra cesedi bulundu

21.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir'in Avanos ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan Afganistan uyruklu Sayed Mehdi Hoseini'nin (28), cansız bedenine ulaşıldı. Su altı dalgıç ekipleri, Hoseini'nin cesedini 8 saat sonra ırmağa girdiği noktaya 50 metre mesafede buldu.

Serinlemek için Kızılırmak'a girmişti! Tam 8 saat sonra cesedi bulundu

Feci olay, dün saat 20.00 sıralarında Avanos ilçesi Püsküllü mevkisinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte pikniğe giden Sayed Mehdi Hoseini, bir süre sonra serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Ancak Hoseini, akıntıya kapılarak kayboldu.

14bce8c5d332b35d1ce1dda7e8906c1a

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hoseini'nin bulunması için çalışma başlatan su altı dalgıç ekipleri, 8 saat sonra Hoseini'nin ırmağa girdiği noktaya 50 metre mesafede cansız bedenini buldu.

a7462c4fe02a11b36e4440cc1fa90803

Sayed Mehdi Hoseini'nin cesedi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bodrum katından gelen tuhaf sesler üzerine...Bodrum katından gelen tuhaf sesler üzerine...
Depremzede vatandaş, ailesinden gelen telefonla şoka uğradı!Depremzede vatandaş, ailesinden gelen telefonla şoka uğradı!
İYİ Parti'den MHP ile buzları eritecek 'Erdoğan-Bahçeli' örneği!İYİ Parti'den MHP ile buzları eritecek 'Erdoğan-Bahçeli' örneği!
Anahtar Kelimeler:
Kızılırmak Nevşehir boğulma

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Sevgilisi bacaklarından tutup sallandırdı! 25 metreden düşerek öldü

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Bvlgari'den Hermes'e en çok satan erkek parfümlerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.