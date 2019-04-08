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Serrac, BM Libya Özel Temsilcisi Selame ile ülkedeki gelişmeleri ele aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 17:09 | Son Güncelleme

Serrac, BM Libya Özel Temsilcisi Selame ile ülkedeki gelişmeleri ele aldı

TRABLUS (AA) - Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame ile ülkede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Libya'da BM misyonunun Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Libya'nın başkenti Trablus'ta bulunan Serrac'ın Başbakanlık ofisinde gerçekleşen ikili görüşmede, Trablus'un çevresinde yaşanan son gelişmelerin ele alındığı, olayların tırmandığı bu dönemde de BM ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanabilecek destek konuları konuşuldu.

Açıklamada, BM misyonunun Trablus'ta yaşanan "bu zor ve kritik aşamada" halen faaliyette bulunduğu belirtildi.

Serrac ile görüşmesinin ardından Selame'nin Libya Yüksek Mahkemesi Başkanı ve üyeleri ile bir araya geldiği aktarılan açıklamada, başkan ve üyelerinin, Selame'ye mevcut krizden çıkabilmek için BM'nin siyasi çıkış yolları aramaya devam etmesi çağrısında bulunduğu kaydedildi. Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için perşembe günü saldırı başlatan darbeci General Halife Hafter'e bağlı güçlere karşı operasyon başlatmıştı.

Libya'nın başkenti Trablus çevresinde Hafter'e bağlı güçlerle UMH birlikleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Libya'da UMH'ye bağlı Sağlık Bakanlığı tarafından Facebook hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Trablus'ta darbeci Hafter'e bağlı güçler ile uluslararası toplum tarafından tanınan UMH'ya bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı kaydedilmişti.

Meşruiyet krizinin 2011 yılından bu yana yaşandığı Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu arasında çatışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame' Libya Serrac

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