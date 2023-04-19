Sertleşmiş havluları pamuk gibi yumuşacık yapıyor! Sertleşen havluları yumuşatmak için...

Banyoda ve mutfakta kullandığınız havluların sertleşmesinden şikayetçiyseniz ve havlularınızı nasıl yumuşatacağınızı bilemiyorsanız doğru yerdesiniz! Yanlış yıkamadan ve içerdiği maddelerden ötürü zaman içerisinde sertleşen havluları çöpe atmayı düşünüyorsanız hemen vazgeçin. Evde yapacağınız uygun adımlar ile sertleşen havluları ilk günkü yumuşaklığına kavuşturabilirsiniz.

HAVLULAR NEDEN SERTLEŞİR?

Sabun artıkları, cilt pulları ve sudaki mineraller havluların doğal olarak çok çabuk yıpranmasına neden oluyor. Banyo yaptıktan sonra en çok istediğimiz şey temiz ve yumuşak bir havluyla kendimizi rahatlıkla kurulamaktır.

SERTLEŞMİŞ HAVLU NASIL YUMUŞATILIR?

AMONYAK VE SİRKE

Bir miktar sıcak suyun için bir fincan sirke ve bir miktar amonyak ekleyerek karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölgesine ekleyin. Dilerseniz bir kısmını deterjan gözüne dökün. Amonyak sayesinde deterjanın havlulara yapışmamasını ve sirkenin de aynı işi ancak suyu oluşturan minerallerle yapmasını sağlıyoruz. Kombine edildiğinde amonyak ve sirke, havluların tekrar yumuşak kalmasını sağlar.

KABARTMA TOZU VE SİRKE

Sertleşen havluları bir küvete koyun. Kabartma tozu ve sirkeyi karıştırıp havluların üzerine yayın. Havluların üzerini örtecek kadar sıcak su ekleyin. Havluların tamamen ıslanması için iyice karıştırın. Yaklaşık 20 dakika demlenmelerine izin verin. Ardından havluları çamaşır makinesinde normal programda yıkayın. Havluları asmadan önce iyice çalkalayın. Böylece uzun süre tekrar kabarık kalırlar.

BEYAZ SİRKE

İlk adım olarak, sertleşmiş havluları yıkayın. Yıkama makinesine sadece havluları koyun ve sıcak su kullanın. Havluların üzerine, yarım bardak kadar beyaz sirke ekleyin. Sirke, havluların yumuşamasına ve bakteri oluşumunu önlemeye yardımcı olur. İkinci adımda, havluların yumuşaması için yumuşatıcı kullanın



