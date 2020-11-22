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Servet çalan hırsızlar tutuklandı

22.11.2020 10:01 | Son Güncelleme:
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Servet çalan hırsızlar tutuklandı

Adana’da bir evden 2 bin euro, 500 dolar, 2’si tüm, 4’ü yarım, 10’u çeyrek altın çalan zanlı ve bir iş yerinden 4 buzdolabından söktüğü motorları ve demir kapıları çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden ve evden yapılan hırsızlık şikayetleri üzerine harekete geçti.

Adana’da bir evden 2 bin euro, 500 dolar, 2’si tüm, 4’ü yarım, 10’u çeyrek altın çalan zanlı ve bir iş yerinden 4 buzdolabından söktüğü motorları ve demir kapıları çaldığı belirlenen şahıs tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinden ve evden yapılan hırsızlık şikayetleri üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, merkez Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi’nde bir evden 2 bin euro, 500 dolar, 2’si tüm, 4’ü yarım, 10’u çeyrek altın ile 3 ayrı iş yerinden 1 bilgisayar, 1 projektör, 1 jeneratör ile 2 bin TL para çalan şüphelinin İshak A. olduğunu belirledi. Şüphelinin yakalanması için adresine baskın yapan ekipler, İshak A.’yı iş yerlerinden çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı. Şüpheli İshak A., çaldığı paralar ve bozdurduğu altınları harcadığını öne sürdü.
Polis, merkez Yüreğir ilçesi Ali Hocalı Mahallesi’ndeki bir iş yerinden 4 buzdolabından söktüğü motorları ve ev ile iş yerlerinin demir kapılarını çalan şüphelinin ise Ekrem O. olduğunu tespit etti. Hırsızlığın ardından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan Ekrem A.’ya geçtiğimiz günlerde yakalanıp tutuklanan Alican Y.’nin yardım ettiği öğrenildi. Şüpheli Ekrem O., Özgür Mahallesi’ndeki evinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler İshak A. ile Ekrem O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Servet çalan hırsızlar tutuklandı

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